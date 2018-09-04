Rusya'dan Google’a seçimlere müdahale uyarısı

Rusya'da 9 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesinde Roskomnadzor, Rusya vatandaşlarını seçimler öncesinde izinsiz siyasi eylemlere katılmaya çağıran reklamlar yayınlaması nedeniyle Google'a seçimlere müdahale konusunda uyarı yazısı gönderdi.

Uyarı metninde YouTube'da Rusya'daki mevcut yasaları ihlal etmesi çağrısı yapılan videolar yayınlandığı belirtildi.

Rusya Merkez Seçim Komitesi üyesi Aleksandr Klyukin de, şirkete Komite adına da bir uyarı gönderdiklerini söyledi. Fakat Google'dan hiçbir uyarıya yanıt gelmedi. Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin "Taraflarından konuyla ilgili bir yanıt gelmezse, bu doğrudan Rusya'nın içişlerine müdahale niteliğinde olacak" dedi.

Subbotin internet devlerinin kullanıcıları internette yasadışı eylemlere yöneltme girişiminde bulunduğunu kaydetti.