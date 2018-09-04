Rus Dışişleri: ABD, Rusya’daki seçimlere müdahale etmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Andrey Nesterenko, Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nesterenko, gazetecilerin ‘ABD'nin Rusya'daki seçimlere müdahale etmeye çalıştığı tespit edildi mi' sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Elbette. Seçim bağımsızlığı kavramı, sadece bir kavram olmaktan çıkıp, tüm uygar ülkeler tarafından kullanılması gereken bir ilke olmalı".

'ABD'NİN ENFORMASYON KAYNAKLARI RUS SEÇİM MEVZUATINI İHLAL ETMEYE ÇOK YAKIN'

Amerikan enformasyon kaynaklarının Rusya'daki seçim mevzuatını ihlal etmeye ‘bir milimetre' uzakta olduğunu söyleyen Nesterenko, Moskova'nın bu konuda Washington'a bilgi aktaracağını kaydetti.

Rus diplomat, Rusya'nın ‘Amerikalı ortaklarını, Amerikan enformasyon araçlarının faaliyetlerinin, Rusya'nın seçim mevzuatını ihlal etmeye çok yakın olduklarını söylenmesini mümkün kıldığı konusunda bilgilendireceğini' ifade ederek, "Onlar (ABD'nin enformasyon servisleri) ihlale bir milimetre uzakta" diye konuştu.

Daha önce Rusya Merkez Seçim Kurulu ve Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google'a birer mektup göndererek, seçim günü eylemlere katılma çağrıları yaymanın getirdiği sorumluluğa işaret etmiş, bu tür eylemlerle Rus yasalarının ihlal edildiği konusunda uyarmıştı.

Rusya genelinde yerel seçimlerin 9 Eylül'de yapılması bekleniyor.