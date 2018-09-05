Roscosmos: UUİ’deki delik insan eliyle kasıtlı olarak yapılmış olabilir

Roscosmos, Soyuz uzay aracının üst bölümündeki deliğin kaza mı yoksa kasıtlı bir şekilde mi oluştuğu, ya da Dünya'dayken aracın inşası sırasında mı uzayda mı oluştuğu yönündeki sorulara cevap bulmak amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.
Deliğin matkap deliği olduğunu belirten Roscosmos, bunun Dünya'dayken üretim sırasında oluşmuş ya da uzayda ‘insan eliyle' kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini ifade etti.
Rogozin "Deliğin üzerinde birden fazla açma girişimi vardı. Peki bu neden kaynaklı? Üretim hatası mı ya da kasıtlı bir eylem mi? Henüz Dünya'dayken gerçekleşmiş olma ihtimalini araştırıyoruz. Ancak uzaydayken kasıtlı olarak yapılmış olabileceği ihtimalini de dışlamıyoruz. Olayın sorumlusu bir komisyon tarafından araştırılacak. Meteordan kaynaklanmış olma ihtimalini artık göz önünde bulundurmuyoruz" dedi.
‘SOYUZ UZAY ARAÇLARININ TARİHİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK'
Birleşik Rusya Partisi'nden Maksim Surayev de Soyuz uzay araçlarının tarihinde böyle bir durumla karşılaşılmadığını, bunun uzayda yapılmış olabileceğini ifade etti.
Diğer yandan Sputnik'e konuşan uzay ve roket endüstrisinden kaynaklar Rus Energiya Roket ve Uzay şirketinin Soyuz uzay aracındaki deliğin Korlyov kentinde üretimi sırasında açılmış olduğu, uzayda veya fırlatıldığı Baykonur uzay üssünde meydana gelmediğini ifade etti.
Kaynaklardan biri "Konuyu inceleyen komisyon deliğin toplama tesisinde üretim sırasında gerçekleşmiş olduğunu düşünme eğiliminde" dedi
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