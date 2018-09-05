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12:42 05 Eylül 2018
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    Soyuz MS-09

    Roscosmos: UUİ’deki delik insan eliyle kasıtlı olarak yapılmış olabilir

    © AFP 2018 / Vyacheslav OSELEDKO
    Rusya
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    Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Soyuz MS-09 uzay aracındaki deliğin matkap deliği olduğunu, bu deliğin Soyuz'un henüz Dünya’dan ayrılmasından önce üretim sırasında mı yoksa uzaydaki astronotlar tarafından kasıtlı olarak mı yapıldığının belli olmadığını ifade etti.

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    © Sputnik / Mikhail Voskresensky
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    (Rusya Federal Uzay Ajansı) Roscomos tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 1 buçuk santim kadar bir delik nedeniyle oksijen sızıntısı yaşandığı açıklandı. Deliğin, haziran ayında istasyona astronotları taşıyan Rus Soyuz uzay aracında olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sızıntının ardından 30 Ağustos'ta UUİ'deki astronot ve kozmonotlar, uzay aracı Soyuz'u istasyonun diğer kısmından ayırmak gibi çeşitli tedbirler almıştı. Rus kozmonotlar ertesi gün istasyondaki bazı malzemeler ve yapıştırıcılar yardımıyla deliği kapattığı da yapılan açıklama yer aldı.

    Roscosmos, Soyuz uzay aracının üst bölümündeki deliğin kaza mı yoksa kasıtlı bir şekilde mi oluştuğu, ya da Dünya'dayken aracın inşası sırasında mı uzayda mı oluştuğu yönündeki sorulara cevap bulmak amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin
    © AFP 2018 / MONEY SHARMA
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    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, hasarın en başta sanıldığı gibi bir meteor çarpması nedeniyle oluşmadığını söyledi.

    Deliğin matkap deliği olduğunu belirten Roscosmos, bunun Dünya'dayken üretim sırasında oluşmuş ya da uzayda ‘insan eliyle' kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini ifade etti.

    Rogozin "Deliğin üzerinde birden fazla açma girişimi vardı. Peki bu neden kaynaklı? Üretim hatası mı ya da kasıtlı bir eylem mi? Henüz Dünya'dayken gerçekleşmiş olma ihtimalini araştırıyoruz. Ancak uzaydayken kasıtlı olarak yapılmış olabileceği ihtimalini de dışlamıyoruz. Olayın sorumlusu bir komisyon tarafından araştırılacak. Meteordan kaynaklanmış olma ihtimalini artık göz önünde bulundurmuyoruz" dedi.

    ‘SOYUZ UZAY ARAÇLARININ TARİHİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK'

    Birleşik Rusya Partisi'nden Maksim Surayev de Soyuz uzay araçlarının tarihinde böyle bir durumla karşılaşılmadığını, bunun uzayda yapılmış olabileceğini ifade etti.

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    Diğer yandan Sputnik'e konuşan uzay ve roket endüstrisinden kaynaklar Rus Energiya Roket ve Uzay şirketinin Soyuz uzay aracındaki deliğin Korlyov kentinde üretimi sırasında açılmış olduğu, uzayda veya fırlatıldığı Baykonur uzay üssünde meydana gelmediğini ifade etti.

    Kaynaklardan biri "Konuyu inceleyen komisyon deliğin toplama tesisinde üretim sırasında gerçekleşmiş olduğunu düşünme eğiliminde" dedi

     

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    Etiketler:
    Soyuz MS-09, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), Roscosmos, Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya
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