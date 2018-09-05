Kremlin: Putin, Erdoğan'la ikili işbirliğini görüşecek

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olacağını teyit eden Uşakov, Putin'in Erdoğan'la ikili ekonomik işbirliğini ve Suriye'deki durumu ele alacağını belirtti.
'GÖRÜŞME EKONOMİ AĞIRLIKLI'
İki liderin özellikle ekonomik konuları görüşeceğini vurgulayan Uşakov, şunları söyledi:
ÜÇ LİDER, ÖZELLİKLE İDLİB'İ GÖRÜŞECEK
Zirvede Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin Suriye'deki mevcut durumu ve çözüm sürecini de ele alacaklarını aktaran Uşakov, şöyle konuştu:
'İDLİB, NUSRA YOĞUNLUKLU'
Liderlerin özellikle 'İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine ağırlık vermesinin' beklendiğini kaydeden Uşakov, İdlib'de 'IŞİD ve özellikle Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) teröristlerinden geriye kalanların yoğunlaştığına' dikkat çekti.
'KİMYASAL KOMPLOSU HAZIRLIKLARI MERCEK ALTINA ALINACAK'
'ANAYASA SÜRECİ ELE ALINACAK'
"Ayrıca ocakta Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ndeki kararları uygulamaya yönelik çabalar, her şeyden önce de Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının başlaması görüşülecek" bilgisini paylaşan Putin'in yardımcısı, Suriye'de barışçı yaşama dönüş ve insani yardım konularının ele alınacağını sözlerine ekledi.
ZİRVENİN PROGRAMI
"Önce üçlü zirve düzenlenecek, liderler basın mensupları için kısa açıklamalar yapacak, ardından kapalı kapılar ardında görüşmelere geçilecek ve müzakere sonucunda ortak bildiri kabul edilecek. Liderler, yaptıkları görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak."
Yardımcısı, Putin'in üçlü zirvenin yanısıra İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ayrı ayrı görüşmeler yapmasının planlandığını belirtti.
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