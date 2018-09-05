Kremlin: Putin, Erdoğan'la ikili işbirliğini görüşecek

Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 7 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da Rusya, İran ve Türkiye arasında yapılacak üçlü zirveye de değindi.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olacağını teyit eden Uşakov, Putin'in Erdoğan'la ikili ekonomik işbirliğini ve Suriye'deki durumu ele alacağını belirtti.

'GÖRÜŞME EKONOMİ AĞIRLIKLI'

İki liderin özellikle ekonomik konuları görüşeceğini vurgulayan Uşakov, şunları söyledi:

© Sputnik / Suriye muhalefeti: İdlib'le ilgili karar 7 Eylül'de Tahran'daki 3'lü zirvede netleşecek "Yapılacak görüşmede en çok, yüksek teknoloji ve tarım ürünlerinin karşılıklı tedarikinin artırılması, ayrıca Türk Akımı gaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi enerji alanında geleceğe dönük ortak projelerin ileriye taşınması dâhil olmak üzere ticaret ve ekonomik işbirliğinin daha da genişletilmesiyle ilgili konulara ağırlık verilecek.''

ÜÇ LİDER, ÖZELLİKLE İDLİB'İ GÖRÜŞECEK

Zirvede Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin Suriye'deki mevcut durumu ve çözüm sürecini de ele alacaklarını aktaran Uşakov, şöyle konuştu:

© REUTERS / Erdoğan: İdlib'de çok ciddi bir katliam yaşanır "Tahran'da elbette Suriye'deki mevcut durumla ilgili konular, uzun vadeli çözüme yönelik önlemler, terörle mücadele bağlamında somut faaliyetler, 'sahadaki' durumun normalleşme süreciyle ilgili konular görüşülecek.''

'İDLİB, NUSRA YOĞUNLUKLU'

Liderlerin özellikle 'İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine ağırlık vermesinin' beklendiğini kaydeden Uşakov, İdlib'de 'IŞİD ve özellikle Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) teröristlerinden geriye kalanların yoğunlaştığına' dikkat çekti.

'KİMYASAL KOMPLOSU HAZIRLIKLARI MERCEK ALTINA ALINACAK'

© AA / ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: İdlib konusunda fikir birliğine varıldı "Son zamanlarda bu bölgede militanlar faaliyetlerini yoğunlaştırdı, çok fazla ateş açıyorlar, Rus üssüne çok sayıda el yapımı patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenliyorlar" vurgusu yapan Uşakov, zirve gündemindeki konular arasında 'Suriye hükümetini kimyasal silah kullanmış gibi gösterecek mizansenler için çeşitli provokasyonlar hazırlanmasının' da bulunduğunu belirtti.

'ANAYASA SÜRECİ ELE ALINACAK'

"Ayrıca ocakta Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ndeki kararları uygulamaya yönelik çabalar, her şeyden önce de Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının başlaması görüşülecek" bilgisini paylaşan Putin'in yardımcısı, Suriye'de barışçı yaşama dönüş ve insani yardım konularının ele alınacağını sözlerine ekledi.

ZİRVENİN PROGRAMI

Uşakov, üçlü zirvenin akışıyla ilgili de bilgi verdi:

"Önce üçlü zirve düzenlenecek, liderler basın mensupları için kısa açıklamalar yapacak, ardından kapalı kapılar ardında görüşmelere geçilecek ve müzakere sonucunda ortak bildiri kabul edilecek. Liderler, yaptıkları görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak."

Yardımcısı, Putin'in üçlü zirvenin yanısıra İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ayrı ayrı görüşmeler yapmasının planlandığını belirtti.