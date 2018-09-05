Kayıt
22:32 05 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Kremlin: Putin, Erdoğan'la ikili işbirliğini görüşecek

    © AA / Kayhan Özer
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 52

    Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Tahran'da cuma günü yapılacak üçlü zirvede Putin'in Erdoğan'la ikili ekonomik işbirliğini görüşeceğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © AA / Kayhan Özer
    ‘İran'daki zirveden Türkiye'nin kaygılarını giderecek bir anlaşma çıkabilir'
    Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 7 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da Rusya, İran ve Türkiye arasında yapılacak üçlü zirveye de değindi.

    Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olacağını teyit eden Uşakov, Putin'in Erdoğan'la ikili ekonomik işbirliğini ve Suriye'deki durumu ele alacağını belirtti.

    'GÖRÜŞME EKONOMİ AĞIRLIKLI'

    İki liderin özellikle ekonomik konuları görüşeceğini vurgulayan Uşakov, şunları söyledi:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © Sputnik /
    Suriye muhalefeti: İdlib'le ilgili karar 7 Eylül'de Tahran'daki 3'lü zirvede netleşecek
    "Yapılacak görüşmede en çok, yüksek teknoloji ve tarım ürünlerinin karşılıklı tedarikinin artırılması, ayrıca Türk Akımı gaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi enerji alanında geleceğe dönük ortak projelerin ileriye taşınması dâhil olmak üzere  ticaret ve ekonomik işbirliğinin daha da genişletilmesiyle ilgili konulara ağırlık verilecek.''

    ÜÇ LİDER, ÖZELLİKLE İDLİB'İ GÖRÜŞECEK

    Zirvede Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin Suriye'deki mevcut durumu ve çözüm sürecini de ele alacaklarını aktaran Uşakov, şöyle konuştu:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
    Erdoğan: İdlib'de çok ciddi bir katliam yaşanır
    "Tahran'da elbette Suriye'deki mevcut durumla ilgili konular, uzun vadeli çözüme yönelik önlemler, terörle mücadele bağlamında somut faaliyetler, 'sahadaki' durumun normalleşme süreciyle ilgili konular görüşülecek.''

    'İDLİB, NUSRA YOĞUNLUKLU'

    Liderlerin özellikle 'İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine ağırlık vermesinin' beklendiğini kaydeden Uşakov, İdlib'de 'IŞİD ve özellikle Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) teröristlerinden geriye kalanların yoğunlaştığına' dikkat çekti.

    'KİMYASAL KOMPLOSU HAZIRLIKLARI MERCEK ALTINA ALINACAK'

    ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo - Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
    © AA /
    ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: İdlib konusunda fikir birliğine varıldı
    "Son zamanlarda bu bölgede militanlar faaliyetlerini yoğunlaştırdı, çok fazla ateş açıyorlar, Rus üssüne çok sayıda el yapımı patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenliyorlar" vurgusu yapan Uşakov, zirve gündemindeki konular arasında 'Suriye hükümetini kimyasal silah kullanmış gibi gösterecek mizansenler için çeşitli provokasyonlar hazırlanmasının' da bulunduğunu belirtti.

    'ANAYASA SÜRECİ ELE ALINACAK'

    "Ayrıca ocakta Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ndeki kararları uygulamaya yönelik çabalar, her şeyden önce de Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının başlaması görüşülecek" bilgisini paylaşan Putin'in yardımcısı, Suriye'de barışçı yaşama dönüş ve insani yardım konularının ele alınacağını sözlerine ekledi.

    ZİRVENİN PROGRAMI

    Çavuşoğlu-Jeffrey
    © AA / Fatih Aktaş
    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Jeffrey, 'İdlib'e saldırı, Suriye'deki krizi tırmandırır' görüşünü yineledi
    Uşakov, üçlü zirvenin akışıyla ilgili de bilgi verdi:

    "Önce üçlü zirve düzenlenecek, liderler basın mensupları için kısa açıklamalar yapacak, ardından kapalı kapılar ardında görüşmelere geçilecek ve müzakere sonucunda ortak bildiri kabul edilecek. Liderler, yaptıkları görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak." 

    Yardımcısı, Putin'in üçlü zirvenin yanısıra İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ayrı ayrı görüşmeler yapmasının planlandığını belirtti.

    Etiketler:
    ekonomik işbirliği, üçlü zirve, Hasan Ruhani, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Yuriy Uşakov, İdlib, Suriye, İran, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    75. Venedik Film Festivali kırmızı halısından kareler
    75. Venedik Film Festivali'nde şıklık yarışı
    Karikatür
    Trump: Rusya ve İran, İdlib'de insani hata yapabilir
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet