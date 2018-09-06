Rus Dışişleri: Rusya karşıtı histeriye direnmeye devam edeceğiz

© AFP 2018 / SHAUN CURRY Rus Büyükelçiği, Sunday Times'ı eleştirdi: Keşke Rusofobi için de özür dileseydiniz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Skripal olayıyla ilgili Rusya karşıtı histeriyi yayma çabalarına karşı gerçekleri koyduk ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dendi.

İngiliz tarafın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanların vardığı sonuçları umursamadığı ortada olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Londra için önemli olan, bize yönelik çirkin suçlamalara KSYÖ'yü dahil etmek, açık biçimde dürüst olmayan yöntemlerle bu örgütü, Porton Down'dan askeri kimyacıların yürüttüğü ilgili araştırmaların sonuçlarına ‘bağlamak'. Yani KSYÖ'nün, asılsız suçlamaları ‘tasdik etmesini' sağlamak".

'SİNİR GAZININ AYNI PARTİDEN OLDUĞU DOĞRULANAMADI'

KSYÖ bugün, Amesbury ile ilgili raporun kısa özetini yayınladı. Örgüt, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği Salisbury ve iki İngiliz vatandaşının zehirlendiği Amesbury'de aynı kimyasal maddenin kullanıldığı sonucuna vardı ama sinir gazının aynı partiden olduğunu doğrulayamadı.

4 Mart 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde eski GRU albayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın bir tür sinir gazından zehirlendiği iddia edilmişti. İddia, büyük uluslararası skandalı kışkırtmıştı. Londra, yaşananlardan Rusya'yı suçlarken Moskova tüm suçlamaları reddetmişti.

Moskova, Skripal soruşturmasına yardımcı olmayı teklif etmiş, bu teklif reddedilmişti.