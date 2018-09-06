ABD’li sivil toplum görevlilerinden oluşan 4 kişilik bir heyetin, 3 günlük bir ziyaret için Kırım’a geldiği belirtildi.

ABD'li bir heyet Kırım'ı ziyaret etti. Heyetin ziyaretini organize edenler arasındaki Valentin Kozubskiy, Sputnik'e yaptığı açıklamada "4 kişilik ABD'li bir heyet Kırım'a geldi. Kırım'daki gerçek durumu görmek ve Kırımlıların hayatlarıyla ilgili gerçekleri ülkelerinde anlatmak için geldiler" dedi. Kozubskiy heyet üyelerinin ABD Sivil İnisiyatif Merkezi kuruluşundan olduğunu söyledi.

Ziyarete Simferepol'deki ‘Nadejda' isimli anaokulundan başlanacağını, heyetin daha sonra Kırım parlamentosu üyeleriyle bir araya geleceğini belirten Kozubskiy, misafirlere yarımadanın güzelliklerinin de gösterileceğini aktardı. Kozubskiy'e göre, heyet Simferepol ve Yalta'nın yanı sıra Sivastopol'e de gidecek ve ziyaret 9 Eylül'de sona erecek.

Kırım'daki durumu görmek için daha önce de yabancı heyetler ziyarette bulunmuştu. Norveçli bir heyet 17 Ağustos'ta yarımadaya gelmişti. Slovakyalı bir heyet de 1 Ağustos'ta Kırım'ı ziyaret etmişti. Yarımadada Almanya, Fransa ve Çekyalı heyetler de bulunmuştu.