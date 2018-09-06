ABD’li bir heyet Kırım’ı ziyaret etti

Ziyarete Simferepol'deki ‘Nadejda' isimli anaokulundan başlanacağını, heyetin daha sonra Kırım parlamentosu üyeleriyle bir araya geleceğini belirten Kozubskiy, misafirlere yarımadanın güzelliklerinin de gösterileceğini aktardı. Kozubskiy'e göre, heyet Simferepol ve Yalta'nın yanı sıra Sivastopol'e de gidecek ve ziyaret 9 Eylül'de sona erecek.
Kırım'daki durumu görmek için daha önce de yabancı heyetler ziyarette bulunmuştu. Norveçli bir heyet 17 Ağustos'ta yarımadaya gelmişti. Slovakyalı bir heyet de 1 Ağustos'ta Kırım'ı ziyaret etmişti. Yarımadada Almanya, Fransa ve Çekyalı heyetler de bulunmuştu.
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