Kremlin'den Skripal vakası zanlılarını açıklayan Londra'ya: Rus devletinin suçlanması kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiliz savcıların, Skripal vakasıyla ilişkili olduğunu iddia ettikleri Rus şüphelilerin ismini açıklayıp Rusya'ya resmen suçlama yöneltmesi ardından, Londra'nın, Rus devletini suçlamasını 'kabul edilemez' olarak niteledi. Peskov ayrıca, Rus şüphelilerin kimlikleriyle ilgili bir soruşturma başlatmadıklarını da belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, mart ayında İngiltere'de bir çeşit sinir gazıyla zehirlendiği söylenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerle ilişkili olarak suçlama yöneltilen ve isimleri Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak açıklanan kişiler hakkında soruşturma başlatıp başlatmayacakları soruldu.
Peskov şu yanıtı verdi: "İngiltere'yi her yıl binlerce Rusya vatandaşı ziyaret ediyor. Bizim bu ülkeyi ziyaret eden kişiler hakkında herhangi bir eylem gerçekleştirmemiz için İngiliz tarafının hukuki yardım anlaşmaları üzerinden bize resmen bir talep iletilmesi gerekiyor. Birilerinin kimliklerinin doğrulanması için, bu işlemin yasal bir zemine oturtulması gerekiyor. Bunu da İngiltere'nin resmi talebi olmadan yapayız. Bu olağan bir uygulama."
Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya'nın, Skripal vakasının başından beri Londra'ya işbirliği teklif ettiğini fakat İngiliz yetkililerin 'bunun bir anlamı olmayacağı' şeklinde ifadeler kullanmaya devam ettiği belirtip şunları ekledi: "(İşbirliğinin) bir anlamı olmadığını düşünüyorlarsa o zaman sadece bu konudaki üzüntülerimizi dile getirebiliriz."
Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce defalarca söyledik ve bir defa daha söyleyebiliriz: Rusya'nın (Skripallerin zehirlendiği yerleşim yeri) Salisbury'de olanlarla hiçbir ilişkisi olmadı. Rus devletine suçlama yöneltilmesi, bizim için kabul edilemez bir durum. (İngiltere Başbakanı Theresa) May, Rusya liderliğinin bu olayla ilişkili olabileceğini ifade etti. Bir defa daha söylüyoruz: Ne Rusya liderliği, ne de resmi Rus yetkililerin Salisbury'de olanlarla ilişkisi var. Böyle bir şey söylenemez. Bu yüzden bu yöndeki herhangi bir önerme ya da suçlama, bizim için kabul edilemez."
İngiliz savcılar dün Skripal vakası hakkında isimlerini Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak verdikleri iki Rus vatandaşına suçlama yöneltmişti. İngiliz Başbakan Theresa May bu kişilerin Rus askeri istihbarat çalışanları olduğunu iddia etmişti. Skripal vakasının zanlılarının güvenlik kamerası görüntüleriyse bugünkü İngiliz gazetelerinde geniş yer bulmuştu.
Diğer taraftan Rus askeri istihbaratı GRU ajanı olduğu söylenen zanlıların fotoğrafları, Rusya'da pek ciddiye alınmadı. Zira Rus yetkililer, GRU ajanlarının arkalarında bir dizi görüntü ve kanıt bırakacak kadar beceriksiz olmadığı yorumunu yaparken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, bu kişilerin görüntülerine bakarak 'ajan olmayı değil ama senkronize yürümeyi başardıklarını' söylemenin mümkün olduğunu belirterek Londra'yı alaya almıştı.
İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmişti.
Bir tür sinir gazıyla zehirlendikleri söylenen Skripaller hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilmişti.
Londra zehirlenme olayı hakkında hiç beklemeden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova olaya dahli olduğu iddialarını reddediyor.
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