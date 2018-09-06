Lavrov’dan İngiltere Başbakanı'nın Skripal iddialarına yanıt: İyi uydurmacılar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi ile ilgili olayda ortaya atılan farklı teorilerin sahiplerini ‘iyi uydurmacılar’ olarak tanımladı ve esprili bir dille fikirleri internetten topladıklarını söyledi.

© REUTERS / Daniel Leal-Olivas İngiltere Başbakanı, Skripal vakası zanlılarının Rus istihbarat subayı olduğunu iddia etti

Gazetecilere konuşan Lavrov'dan, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Skripal olayıyla ilgili ismi verilen 2 Rus vatandaşının Rus istihbarat servisinden olduğu iddialarını değerlendirmesi istendi.

Gazetecilerin bu teorileri ortaya atanların uydurmacı davranıp davranmadığı sorusunu yanıtlayan Lavrov "Evet, iyi uydurmacılar" yanıtını verdi.

Lavrov, Londra'nın bu tür bilgileri nereden aldığı sorusuna karşılık da esprili bir dille "İnternetten, nereden olursa" ifadesini kullandı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlendi. Olayda ‘Noviçok' isimli sinir gazı kullanıldığı iddia edilerek, bundan hiçbir kanıt olmadan Moskova sorumlu tutuldu. Çok geçmeden İngiltere ve müttefikleri, bu bahaneyle Rusya'ya karşı yaptırımlar getirip Rus diplomatları sınırdışı etti. İngiltere Kraliyet Savcılığı Teşkilatı olayın faillerinin isimlerini Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak açıkladı. İngiltere Başbakanı Theresa May de ellerindeki dosyaların ikilinin GRU'dan, yani Rus askeri subaylar olduğunu gösterdiğini iddia etti. May ayrıca emrin üst düzeyden geldiğini ileri sürdü.