Rusya: Vostok-2018 tatbikatı hiçbir ülkeyi hedef almıyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 1981 yılındaki Zapad-81 tatbikatından sonra modern Rusya tarihinin en büyük tatbikatı olarak Vostok-2018 tatbikatının hiçbir ülkeyi hedef almadığını, sadece savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Rus ordusunun Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde yapacağı ‘Vostok-2018' isimli tatbikat, 1981 yılındaki Zapad-81 tatbikatından sonra yapılan en büyük tatbikat olacak.

Moskova'da yabancı askeri ateşeler için gerçekleştirilen bir basın toplantısında konuşan Gerasimov "Tatbikat hiçbir ülkeyi hedef almıyor ve savunma amaçlı" dedi.

Rusya olarak tüm dünyadan askeri ateşeleri tatbikatı gözlemlemeye davet ettiklerini belirten Gerasimov ‘savaş oyunu' senaryolarının tamamen hayal ürünü olduğunu vurguladı.