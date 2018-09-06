Rusya: Skripal olayıyla ilgili yeni bir şeyler duymayı umuyorduk ama yalanlar kokteylini duyduk

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Skripal olayıyla ilgili yeni bir şeyler duymayı beklerken bunun yerine 'yalanlar kokteylini' duyduklarını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi bugün, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesiyle ilgili İngiltere’de yürütülen soruşturmanın sonuçlarını değerlendirmek için toplandı.
İngiltere’nin BM Temsilcisi Karen Pierce, Skripal soruşturmasında elde ettikleri ‘delilleri’ içeren raporu okudu ve saldırıdan Rus istihbaratı ile yönetimi suçladı. Pierce’in ardından söz alan ABD ve Fransa temsilcileri de Salisbury’de meydana gelen olayla ilgili Rusya’yı suçladı ve yeni yaptırımlar tehdidinde bulundu.
Toplantıda söz alan Nebenzya, şu ifadeleri kullandı: “Bugün ikna edici, bu kafa karıştırıcı olaya ışık tutan bir şeyler duymayı umuyorduk. Maalesef beklentilerimiz yine gerçekleşmedi. Bugünkü konuşmalarda, Rus gizli servisler için meşru hedef olduğu iddia edilen çifte ajanlar, Rus gizli servislerin kimyasal zehirli maddeleri kullandığı eğitim tatbikatları, Rusya’da savaş amaçlı zehirli maddelerin üretimi, siber saldırılar, Makedonya’da darbe girişimleri ve birçok şey daha hakkında yalanları duyduk. Tüm bu asılsız yalanlar kokteylini sıralamayacağım."
İngiltere’nin, Rusya karşıtı histeriyi körüklemek ve bu sürece diğer ülkeleri de çekmek için Skripal olayına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Nebenzya, “Londra bize değil biz Londra’ya işbirliği çağrısında bulunduk. Londra herhangi işbirliğini reddetmeyi tercih etti” dedi.
Skripaller olayıyla ilgili sunulan ‘delillerde’ çok fazla tutarsızlığın olduğunu kaydeden Rus diplomat, İngiltere’yi itidale çağırdı.
Londra’nın vardığı sonuçlar ve suçlamaları için ‘Rusofobik fanteziler’ nitelendirmesinde bulunan Nebenzya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Londra, bu soruşturmayı tamamına vardırma niyetinde değil, buna ihtiyacı yok. Rusya’da ‘Yakalanmaz Joe’ ile ilgili çok popüler bir espri var. Yakalamakta başarısız oldukları için değil kimsenin ona ihtiyacı olmadığı ve kimsenin onu arama niyetinde olmadığı için yakalanmazdır. Mevcut durumda da, güya Moskova’nın emriyle hareket eden iki ‘Yakalanmaz Joe’nun sunulduğu yönünde bende güçlü bir his var. Bu tiyatro oyununun yeni perdesi, bir kısmı yine bu salonda oynanan öncekiler kadar uyduruk ve zorlama. Bizin İngiliz meslektaşlarımız çok rahat pozisyon aldı: karar verildi, suçlu Rusya ilan edildi. Zanlıların gerçek isimleri bilinmiyor. Ama GRU (Rus askeri istihbarat) çalışanları olduğu biliniyor. İsimler bilinmedikten sonra bu nasıl tespit edilebilir? Bu bizim için büyük bir bilmece."
Londra’nın hazırladığı raporun, Suriye’nin İdlib bölgesinde beklenen kimyasal provokasyonla ilgili olduğunu dile getiren Nebenzya, sözlerini şöyle sürdürdü: “İngiliz hükümetinin amacı, adaletin yerini bulması değil, başka. Bu amacın ne olduğunu daha önce de söyledik. 4 Mart olayı, Rusya karşıtı histeri için rahat bir bahane oldu ve Suriye’nin Duma kentinde kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen mizansen öncesinde ülkemizin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü üyesi olarak otoritesini bozma amacıyla kullanıldı. Bugün de aynı tabloyu görüyoruz. (İngiltere Başbakanı) Teresa May’in dünkü konuşması, yeni politik sezon arifesinde ve aktif olarak tartışılan İdlib’deki durum ve orada militanlar ile Beyaz Miğferler’in hazırladığı ve defalarca uyardığımız kimyasal provokasyonla ilgili gerçekleşti."
İngiltere temsilcisinin, Rusların paralel evrende yaşadığı yönündeki ifadeye dikkat çeken Nebenzya, “Belki birileri, bizim başka bir gezegende yaşamamızı isterdi ama henüz kolonileştirilen gezegen yok. Bu yüzden elimizde var olan ortak gezegende yaşamak zorundayız. Bu gezegende, isteseniz ya da istemeseniz işbirliği yapmak zorundayız. Önünüze getirdiğimiz 40’tan fazla soruya yanıt vermek zorundasınız. Büyük kısmı halen yanıt bekliyor” dedi.
Diğer yandan Fransa, Almanya, ABD ve Kanada, Londra’nın raporuyla ilgili ortak bildiri yayınladı. Alman hükümetinden gelen açıklamaya göre bu 4 ülke, Skripal soruşturmasında zanlıların GRU çalışanları olduğu sonucuna katılıyor. Bu 4 ülke, Rus ajanları “sınır dışı ederek faaliyetlerini önlediklerini” açıkladı. Ayrıca Skripallere yönelik saldırının “büyük ihtimalle üst hükümet düzeyinde onaylandığı” iddia edildi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)