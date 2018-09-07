Rusya: ABD, Suriye’de vurmak istediği hedeflerin listesini versin

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Suriye’de kimyasal silah üretimi veya depolanmasıyla ilgili olduğu iddia ettiği tesisleri açıklamasını ve oraya Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) temsilcilerinin gönderilmesini teklif etti.

Nebenzya, “Amerikan meslektaşlarımıza somut bir teklifimiz var. Pentagon’un olası ‘üçlü’ saldırı için belirlediği hedeflerin listesini açıklayın” dedi.

Rus diplomat, “Eğer ABD idaresi, Suriye’deki tesisleri kimyasal silahın depolanması veya kullanılmasıyla bağlantısından şüpheleniyorsa kimyasal anlaşmanın öngördüğü denetimin gerçekleştirilmesi için bu bilgilerin KSYÖ’ye verilmesi gerekiyor” diye ekledi.

Rusya’nın, militanların provokasyon için kullanmayı planladığı kimyasal madde ve donanımın karmaşık yollarla Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelere getirildiğini kesin olarak bildiğini dile getiren Nebenzya, yasadışı silahlı oluşumların Batı gizli servislerden ilgili eğitim aldığının altını çizdi.

Rus temsilci, “Beyaz Miğferler İdlib’de görüldü. Bölgede onlarca çocuk kaçırıldı” diye açıkladı.

Nebenzya ayrıca Suriye yakınlarında Batı ülkelerinin askeri varlığının gözlemlendiği, bu ülkelerin yetkililerinin ise agresif açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti.

Daha önce CNN, ABD istihbarat ve ordu uzmanlarının, Suriye’de olası hava saldırıda vurulacak hedefleri belirlediğini ileri sürmüştü. Televizyon, listede, kimyasal silahla ilgili tesislerin bulunduğunu iddia etmişti.