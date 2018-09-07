Rus Dışişleri: İdlib'de sivil kaybın önlenmesi için Rus ve Türk askeri yetkililer görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'de cihatçıların elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'e düzenlenecek bir operasyonda sivil kayıpların en aza indirilmesi için, Rus ve Türk askeri yetkililerinin bu yerleşim yerindeki durumu detaylı bir biçimde görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, düzenlediği basın toplantısında aldığı bir soru karşısında, "İdlib'deki terörist varlığını, sivil halka olabildiğince az zarar gelecek şekilde yok edilmesine yönelik çabalar Rus ve Türk askeri yetkililer tarafından detaylı bir biçimde görüşülüyor" dedi.

Rus Sözcü, "Türkiye, (İdlib'in yarısından fazlasını kontrol eden) Heyet Tahrir el Şam'ı terörist bir örgüt olarak gördüğünü geçen hafta resmen doğruladı" diye ekledi.

Zaharova'nın bu açıklaması, İdlib'de düzenlenecek olası bir operasyonun kapsamı ve zamanlamasının belirleneceği Tahran zirvesinden hemen önce geldi.

© REUTERS / Denis Balibouse BM'den İdlib çağrısı: Astana sürecinin garantörlerine daha fazla süre verilmeli

Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Tahran'da bir araya gelecek. Liderlerin gündeminde, İdlib'in ilk sırada olması bekleniyor.