Putin, üçlü zirve için Tahran'da

Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'in kaderi için belirleyici olması beklenen Astana üçlüsü zirvesi için Tahran'a gitti.

Rus lider, Tahran'da, Astana sürecinin diğer garantör ülkelerinin liderleri olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek.İran'ın başkenti Tahran'daki üçlü zirveden çıkacak sonucun İdlib'in kaderi için belirleyici olduğu belirtiliyor. Zira zirve, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'e yönelik olası bir operasyon nedeniyle gerilimin arttığı bir dönemde yapılıyor.

​Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tahran'da önce Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu görüşmeden sonra Rusya, Türkiye ve İran lideri kameralar karşısına geçip görüntü verecek ve üçlü zirve başlayacak. Zirvenin ardındansa ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Rus lider Putin, Tahran'dan ayrılmadan önce İran'ın din lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirecek.

Suriye'de çatışmaların sona ermesi amacıyla başlatılan Astana süreci kapsamındaki üçlü zirvelerin ilki, Kasım 2017'de Soçi'de düzenlenmişti. Zirvelerin ikincisiyse nisan ayında Ankara'da yapılmıştı.