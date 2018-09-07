Kırım’a giden ABD’li heyet yetimhane ziyaret etti, ağaç dikti

Rusya ile ABD arasındaki gerginliği azaltmayı amaçlayan ABD’deki Sivil İnisiyatif Merkezi kuruluşundan bir heyet dün başladıkları Kırım ziyaretinde yarımadada bir yetimhaneyi ziyaret etti, bölge yetkilileriyle bir araya geldi ve ağaç dikti.

ABD'deki Sivil İnisiyatif Merkezi'nden sivil toplum görevlilerinin oluşturduğu 4 kişilik bir heyet dün bölge halkının hayatını yakından görmek ve gerçekleri öğrenmek için Kırım'a geldi. Heyet gezinin ilk etabında Simferepol'e gitti ve bir yetimhaneyi ziyaret etti, yerel yetkililerle bir araya geldi, ağaç dikti ve çocuklarla ilgilendi.

Grup daha önce Ukrayna'nın Kırım'a gitmeleri nedeniyle kendilerine yaptırım uygulamasından çekinmediklerini açıklamıştı.

Heyet pazar gününe kadar Kırım'da kalacak ve Yalta ile Sivastopol'e de gidecek.

Kırım'daki durumu görmek için daha önce de yabancı heyetler ziyarette bulunmuştu. Norveçli bir heyet 17 Ağustos'ta yarımadaya gelmişti. Slovakyalı bir heyet de 1 Ağustos'ta Kırım'ı ziyaret etmişti. Yarımadada Almanya, Fransa ve Çekyalı heyetler de bulunmuştu.