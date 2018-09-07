Zaharova’dan ABD’ye: Şam’ın kimyasal silah kullanacağına dair kanıtınız varsa gönderin

Zaharova "Bizim elimizde teröristlerin kimyasal saldırıya hazırlandığına dair net kanıtlar var, bunu sayede sözle söylemekle kalmayıp belgeler de sunduk. ABD'nin elinde de böyle belgeler varsa, bunları bize gönderebilirler" dedi.
Zaharova, Suriye'de terörle mücadelenin hala sonlandırılmadığını, bunun başlıca görevleri olduğunu da vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı İdlib'de teröristler tarafından kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıldığı ve bundan Şam'ın suçlanarak Suriye'nin vurulmak istendiği yönünde uyarıda bulunmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)