Zaharova’dan ABD’ye: Şam’ın kimyasal silah kullanacağına dair kanıtınız varsa gönderin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Şam’ın kimyasal silah kullanmak istediğine dair kanıtları olduğu açıklamasına yanıt verdi. Zaharova, Washington’a “Biz teröristlerin planlarına dair kanıt sunduk. Siz de kanıtlarınız varsa bize gönderin” çağrısı yaptı.

Haftalık basın toplantısını yapan Zaharova, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jim Jeffery'nin Washington'ın Şam'ın Suriye'de kimyasal silah kullanmaya hazırlandığına dair kanıtı olduğu iddiasına değindi.

Zaharova "Bizim elimizde teröristlerin kimyasal saldırıya hazırlandığına dair net kanıtlar var, bunu sayede sözle söylemekle kalmayıp belgeler de sunduk. ABD'nin elinde de böyle belgeler varsa, bunları bize gönderebilirler" dedi.

Zaharova, Suriye'de terörle mücadelenin hala sonlandırılmadığını, bunun başlıca görevleri olduğunu da vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı İdlib'de teröristler tarafından kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıldığı ve bundan Şam'ın suçlanarak Suriye'nin vurulmak istendiği yönünde uyarıda bulunmuştu.