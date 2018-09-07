Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Skripal olayının tek kazananı Nina Ricci markası

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BMGK'da yaptığı konuşmada esprili bir dille eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında tek kazananın bedava reklamı yapılan Nina Ricci markası olduğunu söyledi. İngiliz soruşturmacılar Skripalleri zehirlemek için kullanılan maddenin Nina Ricci parfüm şişesinde saklandığını ileri sürmüştü.

© AFP 2018 / AFP ‘Skripal, son yıllarda İspanyol ajanlarla birlikte çalışıyordu’

BMGK'da konuşan Vasiliy Nebenzya, Rusya'ya yönelik kanıt olmadan suçlamalar yönelten İngiltere'yi kınadı.

Nebenzya "Rusya'ya karşı birçok asılsız suçlama ve bu asılsız suçlamalara dayalı net yaptırımlar var. Görünüşe göre, devam eden bu absürd tiyatronun tek kazananı Nina Ricci. Firmanın ürününün zehirli kimyasalın koyulduğu şişe olarak bedava reklamı yapıldı" dedi.

İngiliz polisi, Skripal olayında 2 kişinin fotoğraflarını ve isimlerini yayınlamıştı. Zanlıların Rus istibarat subayı olduğu ileri sürülmüştü. Soruşturmacılar ayrıca olayda kullanıldığı iddia edilen sinir gazının sahte bir Nina Ricci marka parfüm şişesinde saklandığını ileri sürmüştü. Diğer yandan aynı şişe aylar sonra Amesbury'de gerçekleşen ve iki kişinin zehirlendiği olayda da bulunmuştu.

ZAHAROVA: SKRİPAL OLAYINDAKİ ZANLILARIN RUS İSTİHBARAT SUBAYI OLDUĞU İDDİALARI DEZENFORMASYON

© REUTERS / Eduardo Munoz Rusya: Skripal olayıyla ilgili yeni bir şeyler duymayı umuyorduk ama yalanlar kokteylini duyduk

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra'nın Skripal olayındaki iki zanlının Rus istihbarat subayı olduğu yönündeki açıklamalarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında ismini açıklayıp fotoğrafını yayınladıkları iki zanlının Rus istihbarat teşkilatı GRU'dan olduğunu ileri sürdü.

Moskova'daki haftalık basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Zaharova, Londra'nın bu gibi iddialarla başka ülkelerin, uluslararası toplum ve kuruluşların dikkatini çekmeye çalıştığını, Rusya devlet kuruluşlarıyla ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerin fotoğrafını yayınlamanın da ‘klasik bir dezenformasyon örneği' olduğunu söyledi.