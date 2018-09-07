Rusya: İdlib’de teröristler milyonlarca sivili rehin tutuyor

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında söz alan Nebenzya, "İdlib'de teröristler agresif hareket ediyor, milyonlarca sivili rehin tutuyor" dedi.

Militanların komşu bölgelere de sızarak saldırılar düzenlediğini, komşu şehir ve köyleri ateşe tuttuğunu söyleyen Rus diplomat, "Ateşkes her gün onlarca kez ihlal ediliyor" diye kaydetti.

Nusra'nın İdlib'i kendileri için elinde tutmaya çalıştığını dile getiren Nebenzya, "Bu yüzden bu durumun dondurulması kabul edilemez" dedi.

'ATEŞKES REJİMİNİN TERÖRİST ÖRGÜTLERİ KAPSAMADIĞI NET BİÇİMDE BELİRTİLDİ'

Gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili anlaşmaların geçici nitelik taşıdığını hatırlatan Daimi Temsilci, "Güvenlik Konseyi kararlarında, hiçbir ateşkes rejiminin terörist örgütleri kapsamadığı net biçimde belirtilmiştir. Teröristlere karşı mücadele devam etmeli" diye vurguladı.

'SURİYE HÜKÜMETİ ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP'

Suriye hükümetinin, ülkenin bütünlüğü için mücadele etme yükümlülüğünde olduğunu kaydeden Nebenzya, BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'ya hitaben şunu dedi: "Suriye yönetiminin, ülkenin tüm toprakları üzerinde kontrolü sağlamak için mücadele etme hakkına sahip olduğu yönündeki açıklamanız çok zamanında oldu. Hatta, bu Suriye hükümetinin halkı karşısındaki yükümlülüğüdür".

'TERÖRİSTLERİN ELİNE BU KADAR YABANCI ASKERİ ÜRÜN NEREDEN GELDİ?'

İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde, toplamda yaklaşık 50 bin kişilik 40-45 çetenin faaliyet gösterdiğini anlatan Rus diplomat, ayrıca militanların elindeki silahlara dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Teröristlerin elinde bu kadar yabancı askeri ürün nerden? Doğrudan üreticilerden mi alıyorlar? Ya da dış destek konusunda sıkıntı yaşamayan sözde ılımlı muhalefetten mi alıyorlar? Bu konunun BM'nin ilgili kurumları tarafından acilen araştırılmalı".

Batı ülkelerinin, militanların Suriye'deki son büyük kalesinin düşmesini engellemek için İdlib'le ilgili 'histeri' körüklediğini ifade eden Nebenzya, Rusya'nın Suriye'deki politik sürece büyük katkıda bulunduğu kaydederek, "Diğer partnerleri de bu sürece gerçek katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Halen uzlaşma girişimlerine katılma ve böylelikle Suriye'deki olumlu eğilimleri sağlamlaştırma fırsatı var" dedi.

Nebenzya, politik yetkisi kapsamında Suriye muhalefetiyle aktif görüşmeler yapan de Mistura'nın da bu muhalefete ilgili sinyal yönlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.