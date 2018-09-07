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22:53 07 Eylül 2018
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    Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya

    Rusya: İdlib’de teröristler milyonlarca sivili rehin tutuyor

    © REUTERS / Shannon Stapleton
    Rusya
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    Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye’nin İdlib bölgesindeki militanların saldırgan davrandığını ve milyonlarca sivili rehin aldığını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Zaharova: Suriye ordusu İdlib’de terörle mücadele etmek istiyor, kendi toprağını ‘ele geçirmek’ değil
    BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında söz alan Nebenzya, "İdlib'de teröristler agresif hareket ediyor, milyonlarca sivili rehin tutuyor" dedi.

    Militanların komşu bölgelere de sızarak saldırılar düzenlediğini, komşu şehir ve köyleri ateşe tuttuğunu söyleyen Rus diplomat, "Ateşkes her gün onlarca kez ihlal ediliyor" diye kaydetti.

    Nusra'nın İdlib'i kendileri için elinde tutmaya çalıştığını dile getiren Nebenzya, "Bu yüzden bu durumun dondurulması kabul edilemez" dedi.

    'ATEŞKES REJİMİNİN TERÖRİST ÖRGÜTLERİ KAPSAMADIĞI NET BİÇİMDE BELİRTİLDİ'

    Gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili anlaşmaların geçici nitelik taşıdığını hatırlatan Daimi Temsilci, "Güvenlik Konseyi kararlarında, hiçbir ateşkes rejiminin terörist örgütleri kapsamadığı net biçimde belirtilmiştir. Teröristlere karşı mücadele devam etmeli" diye vurguladı.

    'SURİYE HÜKÜMETİ ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP'

    Tahran'daki üçlü zirve öncesi Putin-Erdoğan buluşması
    © REUTERS / Kirill Kudryavtsev
    Putin: Koşulsuz önceliğimiz, Suriye'de terörizmin bitirilmesi
    Suriye hükümetinin, ülkenin bütünlüğü için mücadele etme yükümlülüğünde olduğunu kaydeden Nebenzya, BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'ya hitaben şunu dedi: "Suriye yönetiminin, ülkenin tüm toprakları üzerinde kontrolü sağlamak için mücadele etme hakkına sahip olduğu yönündeki açıklamanız çok zamanında oldu. Hatta, bu Suriye hükümetinin halkı karşısındaki yükümlülüğüdür".

    'TERÖRİSTLERİN ELİNE BU KADAR YABANCI ASKERİ ÜRÜN NEREDEN GELDİ?'

    İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde, toplamda yaklaşık 50 bin kişilik 40-45 çetenin faaliyet gösterdiğini anlatan Rus diplomat, ayrıca militanların elindeki silahlara dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Teröristlerin elinde bu kadar yabancı askeri ürün nerden? Doğrudan üreticilerden mi alıyorlar? Ya da dış destek konusunda sıkıntı yaşamayan sözde ılımlı muhalefetten mi alıyorlar? Bu konunun BM'nin ilgili kurumları tarafından acilen araştırılmalı".

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS /
    Tahran'da üçlü zirve: 'Suriye'de güvensizliğin bitmesi için ABD'nin bölgedeki varlığı son bulmalı'
    Batı ülkelerinin, militanların Suriye'deki son büyük kalesinin düşmesini engellemek için İdlib'le ilgili 'histeri' körüklediğini ifade eden Nebenzya, Rusya'nın Suriye'deki politik sürece büyük katkıda bulunduğu kaydederek, "Diğer partnerleri de bu sürece gerçek katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Halen uzlaşma girişimlerine katılma ve böylelikle Suriye'deki olumlu eğilimleri sağlamlaştırma fırsatı var" dedi.

    Nebenzya, politik yetkisi kapsamında Suriye muhalefetiyle aktif görüşmeler yapan de Mistura'nın da bu muhalefete ilgili sinyal yönlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler (BM), BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, Vasiliy Nebenzya, İdlib, Suriye, ABD, Rusya
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