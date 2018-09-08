Rus vekil, Tahran’daki zirveyi değerlendirdi: Provokasyonların kabul edilemeyeceği noktasında anlaşıldı

Rus vekil Sergey Jeleznyak, Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin Tahran’da gerçekleştirdikleri üçlü zirvenin önemli bir sonucunun, başta ABD tarafından olmak üzere Suriye’ye yönelik her türlü provokasyonun ve dış baskının yapılmasının kabul edilemezliği konusundaki ortak anlayış olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin Tahran'da gerçekleştirdikleri üçlü zirvenin sonuçlarını, basın dairesi üzerinden değerlendirdi.

Açıklamada, "Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin 3. zirvesi çok yapıcı geçti ve İdlib'deki teröristlerin yuvasının nihai olarak yok edilmesi konusunun bu kadar önem kazandığı bu kırılma noktasında Suriye çözümünün garantör ülkeleri arasında en önemli uzlaşma oldu. Bizim koalisyonumuz, aslında Suriye'deki teröristlere silah bırakmak ve direnişe son vermek için son bir şans tanımış oldu. Zirvenin önemli bir sonucu, başta Suriye'deki varlıklarının yasadışı olduğu herkes tarafından kabul edilen ABD ve uydu devletleri tarafından olmak üzere, egemen Suriye'ye yönelik her türlü provokasyonun ve dış baskının yapılmasının kabul edilemezliği konusundaki ortak anlayış oldu" ifadelerine yer verildi.

'TERÖRİSTLERİN NİHAİ BOZGUNA UĞRATILMASINDAN SONRA DA İŞBİRLİĞİ SÜRECEK'

© AA / Kayhan Özer Tahran Zirvesi'nde 12 maddelik bildiri kabul edildi

Zirveye katılan üç ülkenin başarılı etkileşiminin, dünya toplumuna her türlü uluslararası sorunun sadece saygı, güven ve yapıcı işbirliği temelinde çözüme kavuşturulabileceğini gösterdiğini söyleyen Jeleznyak, "Teröristlerin nihai olarak bozguna uğratılmasından sonra bu karşılıklı anlayış, insani projelerin ortak bir şekilde uygulanmaya başlanmasını, ülkenin yıkılmış olan altyapısının ve Suriye'deki sosyal-ekonomik yaşamın yenilenmesini sağlamış olacak" vurgusunda bulundu.

Tarafların yayınladığı ortak bildiri metnine de değinen Jeleznyak, "Tahran bildirisinde Astana formatı çerçevesinde ileriye dönük siyasi uzlaşma ilkelerinin konması ve (tarafların) anayasa komitesinin nihai oluşumuna yardım etmeye hazır olması, Suriye'deki siyasi süreçleri ve özgür seçim hazırlıklarını şüphesiz olumlu etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Rus vekil ayrıca Batı ülkelerinin siyasi irade göstererek Suriye'ye insani yardım yapma gerekliliğini beyan etmek yerine Suriye halkına gerçek yardımda bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.