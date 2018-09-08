Rusya: Suriye'de kimyasal saldırı provokasyonu bugün başlayacak

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İdlib'deki teröristlerin kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıklarını neredeyse tamamladığını, provokasyonun başlangıç sinyalinin 'Suriye devriminin bazı yabancı dostlarından' özel bir ekibin gelmesi olacağını duyurdu.

© AFP 2018 / Yuri Kadobnov Zaharova’dan ABD’ye: Şam’ın kimyasal silah kullanacağına dair kanıtınız varsa gönderin

Kaide kolu Nusre Cephesi (Tahrir el Şam), Türkistan İslam Hareketi ve Beyaz Miğferler grubu liderlerinin kimyasal saldırı provokasyonunda koordine olmak için dün bir araya geldiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şu bilgiyi paylaştı:

'SENARYO ÜZERİNDE ANLAŞILDI'

"Grup liderlerinin görüşmesinde Suriye ordusu tarafından sivillere karşı İdlib'in Cisr eş Şuğur, Serakab, Taftanaz ve Sarmin bölgelerinde kimyasal silah kullanıldığı mizansenlerinin videolarının senaryoları üzerinde anlaşıldı.''

'SİNYAL YABANCILARDAN'

Aşamalı yürütülecek provokasyonda yer alacak tüm tarafların 8 Eylül akşamında hazır olmasının kararlaştırıldığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, İdlib vilayetinde teröristlerin provokasyonunun pratikte başlama sinyalini, 'Suriye devriminin bazı yabancı dostlarından' özel bir ekibin vereceğini ifade etti.

Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’deki durumu ve Ortadoğu’daki farklı ülkelerde bulunan silahlı grupların eylemlerini dikkatle takip etmeye devam ettiğini vurguladı.

© AFP 2018 / Thibault Camus Fransa: İdlib'de kimyasal silah kullanılırsa Suriye'yi vurmaya hazırız

Öte yandan Rus basınının aktardığına göre, İngiltere’nin yurtdışındaki donanma faaliyetlerini gözlemleyen kaynakları, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait Talent nükleer denizaltısının, bugün 10 kruz füzesiyle birlikte Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiğini bildirdi.

ABD İLE MÜTTEFİKLERİNDEN AKDENİZ'DE YIĞINAK © AA / Mohammed Elshamy ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Suriye'de kimyasal silah kullanılırsa, bunu kimin kullanacağını kesinlikle biz biliyoruz

Cebelitarık Boğazı’ndan önceki günlerde 12 Tomahawk füzeli Newport News denizaltısının da geçtiği aktarılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce İdlib’de teröristlerin kimyasal saldırı provokasyonu hazırladığını, ABD, Fransa ve İngiltere’nin daha sonra bu bahaneyle Suriye’yi vurmak istediği uyarısını yapmıştı. Konaşenkov, ABD’nin Suriye’ye saldırı için 28 Tomahawk kruz füzeli destroyer gemisi Ross’un 25 Ağustos’ta Akdeniz’e girdiğini bildirmişti.