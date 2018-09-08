Rusya: Suriye'de kimyasal saldırı provokasyonu bugün başlayacak

'SENARYO ÜZERİNDE ANLAŞILDI'
"Grup liderlerinin görüşmesinde Suriye ordusu tarafından sivillere karşı İdlib'in Cisr eş Şuğur, Serakab, Taftanaz ve Sarmin bölgelerinde kimyasal silah kullanıldığı mizansenlerinin videolarının senaryoları üzerinde anlaşıldı.''
'SİNYAL YABANCILARDAN'
Aşamalı yürütülecek provokasyonda yer alacak tüm tarafların 8 Eylül akşamında hazır olmasının kararlaştırıldığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, İdlib vilayetinde teröristlerin provokasyonunun pratikte başlama sinyalini, 'Suriye devriminin bazı yabancı dostlarından' özel bir ekibin vereceğini ifade etti.
Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’deki durumu ve Ortadoğu’daki farklı ülkelerde bulunan silahlı grupların eylemlerini dikkatle takip etmeye devam ettiğini vurguladı.
Öte yandan Rus basınının aktardığına göre, İngiltere’nin yurtdışındaki donanma faaliyetlerini gözlemleyen kaynakları, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait Talent nükleer denizaltısının, bugün 10 kruz füzesiyle birlikte Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiğini bildirdi.
ABD İLE MÜTTEFİKLERİNDEN AKDENİZ'DE YIĞINAK
Cebelitarık Boğazı’ndan önceki günlerde 12 Tomahawk füzeli Newport News denizaltısının da geçtiği aktarılmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce İdlib’de teröristlerin kimyasal saldırı provokasyonu hazırladığını, ABD, Fransa ve İngiltere’nin daha sonra bu bahaneyle Suriye’yi vurmak istediği uyarısını yapmıştı. Konaşenkov, ABD’nin Suriye’ye saldırı için 28 Tomahawk kruz füzeli destroyer gemisi Ross’un 25 Ağustos’ta Akdeniz’e girdiğini bildirmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)