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17:13 08 Eylül 2018
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    Cihatçıları destekleyen hükümetlerle yayın organları, Kaide kolu Nusra'nın kontrolündeki İdlib'e Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenleyeceği iddialarını pompalarken bölgeden emprovize gaz maskesi yapan çocukların fotoğrafları da servis edildi.

    Rusya: Suriye'de kimyasal saldırı provokasyonu bugün başlayacak

    © REUTERS / Khalil Ashawi
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İdlib'deki teröristlerin kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıklarını neredeyse tamamladığını, provokasyonun başlangıç sinyalinin 'Suriye devriminin bazı yabancı dostlarından' özel bir ekibin gelmesi olacağını duyurdu.

    Mariya Zaharova
    © AFP 2018 / Yuri Kadobnov
    Zaharova’dan ABD’ye: Şam’ın kimyasal silah kullanacağına dair kanıtınız varsa gönderin
    Kaide kolu Nusre Cephesi (Tahrir el Şam), Türkistan İslam Hareketi ve Beyaz Miğferler grubu liderlerinin kimyasal saldırı provokasyonunda koordine olmak için dün bir araya geldiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şu bilgiyi paylaştı:

    'SENARYO ÜZERİNDE ANLAŞILDI'

    "Grup liderlerinin görüşmesinde Suriye ordusu tarafından sivillere karşı İdlib'in Cisr eş Şuğur, Serakab, Taftanaz ve Sarmin bölgelerinde kimyasal silah kullanıldığı mizansenlerinin videolarının senaryoları üzerinde anlaşıldı.''

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Rusya: ABD, Suriye’de vurmak istediği hedeflerin listesini versin

    'SİNYAL YABANCILARDAN'

    Aşamalı yürütülecek provokasyonda yer alacak tüm tarafların 8 Eylül akşamında hazır olmasının kararlaştırıldığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, İdlib vilayetinde teröristlerin provokasyonunun pratikte başlama sinyalini, 'Suriye devriminin bazı yabancı dostlarından' özel bir ekibin vereceğini ifade etti.

    Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’deki durumu ve Ortadoğu’daki farklı ülkelerde bulunan silahlı grupların eylemlerini dikkatle takip etmeye devam ettiğini vurguladı.

    Fransa Genelkurmay Başkanı Francois Lecointre
    © AFP 2018 / Thibault Camus
    Fransa: İdlib'de kimyasal silah kullanılırsa Suriye'yi vurmaya hazırız
    ‘İNGİLTERE'NİN TOMAHAWK FÜZELİ DENİZALTISI CEBELİTARIK BOĞAZI’NDAN GEÇTİ’

    Öte yandan Rus basınının aktardığına göre, İngiltere’nin yurtdışındaki donanma faaliyetlerini gözlemleyen kaynakları, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait Talent nükleer denizaltısının, bugün 10 kruz füzesiyle birlikte Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiğini bildirdi.

    ABD İLE MÜTTEFİKLERİNDEN AKDENİZ'DE YIĞINAK

    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley
    © AA / Mohammed Elshamy
    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Suriye'de kimyasal silah kullanılırsa, bunu kimin kullanacağını kesinlikle biz biliyoruz

    Cebelitarık Boğazı’ndan önceki günlerde 12 Tomahawk füzeli Newport News denizaltısının da geçtiği aktarılmıştı.

    Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce İdlib’de teröristlerin kimyasal saldırı provokasyonu hazırladığını, ABD, Fransa ve İngiltere’nin daha sonra bu bahaneyle Suriye’yi vurmak istediği uyarısını yapmıştı. Konaşenkov, ABD’nin Suriye’ye saldırı için 28 Tomahawk kruz füzeli destroyer gemisi Ross’un 25 Ağustos’ta Akdeniz’e girdiğini bildirmişti.

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