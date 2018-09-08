Rus senatör: Koalisyonun Suriye’deki tatbikatı gayrimeşru ve işgal niteliğinde

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Rus senatör Puşkov "ABD'nin Suriye'de yasadışı bir şekilde bulunduğu bölgede tatbikat başlatıldığı açıklaması, ülkenin bu bölümünü işgal ettiğini kabul etmektir'' diyerek şöyle devam etti:
''Uluslararası hukuk bakımından, ABD güçleri Suriye'de işgalci güç olarak bulunuyor. ABD'nin orada ne üsse ne de birliklere sahibi olma hakkı var.''
Заявление США о проведении «военных учений» в Сирии, где они находятся незаконно, означает признание факта оккупации части ее территории. С точки зрения межд.права войска США в Сирии являются оккупационными войсками. США не имеют права иметь там ни баз, ни воинских контингентов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 Eylül 2018
Rus ordusunun verilerine göre El Tanf’ta ABD'li askeri eğitimcilerin yönetiminde eğitilen militanlar daha sonra Suriye yönetimine yönelik savaş faaliyetlerinde yer alıyor.
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