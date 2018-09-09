Rus Dışişleri: Irak’ın güneyindeki petrol tesisleri güvenlik güçlerinin kontrolünde

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Basra’daki Rus Konsolosluğu’nun, ayrıca Rus şirketleri temsilcilerinin çalıştığı petrol ve gaz tesislerinin bulunduğu bölgelerdeki durumun Irak güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya’nın Basra Başkonsolosluğu’ndan gelen bilgiye göre, konsolosluğun, ayrıca Rus şirketleri temsilcilerinin çalıştığı petrol ve gaz tesislerinin bulunduğu bölgelerdeki durum, Irak güvenlik güçleri tarafından kontrol ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra'da halkın, 8 Temmuz'dan bu yana ‘yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk’ gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Basralılar, gösteriler sırasında daha önce de valilik ve belediye binaları, devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlerine ait binaları basarak ateşe vermişti.

En son bir grup gösterici dün İran’ın Basra Başkonsolosluğunu ateşe vermiş, İran yönetimi ise bunun üzerine Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.