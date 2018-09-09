Rusya Gazeteciler Birliği’nin ödülünün sahibi Vışinskiy oldu

Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RİA Novosti Ukrayna’nın Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy, Rusya Gazeteciler Birliği’nin her yıl Uluslararası Gazeteciler Dayanışma Günü’nde sahiplerine takdim ettiği ‘Kamerton’ ödülünün sahibi oldu.

© Ruptly . RT Kirill Vışinskiy'nin ifade özgürlüğü mücadelesi sürüyor

Sputnik muhabirinin aktardığına göre geçen mayısta Kiev'de gözaltına alınan ve 100 günü aşkın süredir cezaevinde tutulan, Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RİA Novosti Ukrayna’nın Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy, Rusya Gazeteciler Birliği’nin ‘Kamerton’ ödülüne layık görüldü.

Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyev, “Jüri bu yıl ezici bir oy çoğunluğuyla ‘Kamerton’ ödülünün Kirill Olegoviç Vışinskiy’e takdim edilmesini kararlaştırdı” diye konuştu.

15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkûm edilmişti.

Vışinskiy'in avukatı Andrey Domanskiy, müvekkili hakkındaki tutuklama kararı için temyize başvurmuş ancak 11 Temmuz'da mahkemenin aldığı kararla Rus gazetecinin tutukluluk süresi 13 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Uluslararası Gazeteciler Örgütü’nün kongresinde alınan kararla 1958’de kabul edilen Uluslararası Gazeteciler Dayanışma Günü her yıl 8 Eylül’de kutlanıyor.