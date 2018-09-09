Rus İçişleri: Seçimler sakin bir havada geçti

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün yerel seçimlerin yapıldığı Rusya’nın genelindeki durumun sakin olduğu, kamu düzeni ihlallerine izin verilmediği belirtildi.

© Sputnik / Igor Ageyenko Rusya yerel yöneticilerini seçiyor

Rusya İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni Koruma ve Bölge Yönetimleri İletişim Ana İdaresi Başkanı Yuriy Valyaev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yerel seçimlerin yapıldığı Rusya’nın genelindeki durumun sakin olduğunu, kamu düzeni ihlallerine izin verilmediğini kaydetti.

Valyaev, “Asayiş ortamı istatistik ortalamalarının dışına çıkmıyor, hatta daha olumlu olduğu söylenebilir. 57 bin seçim sandığında 140 binin üzerinde İçişleri Bakanlığı çalışanı ve neredeyse 13 bin asker ve Rosgvardiya mensubu görev yapıyor. Durum tamamen kontrol altında” diye konuştu.

Bugün yerel seçimlerin yapıldığı Rusya’da halk, ülkenin 22 idari bölgesinin başkanlarını, 16 bölgesinin yasama organlarının milletvekillerini ve çok sayıda kampanyayla yerel yönetim üyelerini seçti.

ST. PETERSBURG VE MOSKOVA’DA YAKLAŞIK 100 GÖZALTI

Valyaev, Rusya’nın Saint Petersburg kentinde ve başkent Moskova’da izinsiz gösterilere katılan yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valyaev, “St. Petersburg’da yaklaşık 100 kişi, Moskova’da ise birkaç kişi gözaltında. Bu kişiler, izin alınmadan yapılan gösterilere katıldıkları için gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Alexei Nikolsky Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Eylül yerel seçimlerinde oyunu kullandı.

'SON ZAMANLARIN EN SAKİN SEÇİM GÜNÜ’

Seçimlerle ilgili bir açıklama da Rusya Merkez Seçim Kurulu’ndan geldi.

Rusya Merkez Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulaev, ‘bugünün son birkaç yılın en sakin geçen seçim günü’ olduğunu söyledi.

Bulaev, “İçişleri Bakanlığı’ndan gün içinde tarafımıza ulaşan raporlara ve sıcak hattımıza gelen bilgilere göre bugün, son birkaç yılın en sakin geçen seçim günü” açıklamasında bulundu.