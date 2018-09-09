Medvedev: Birleşik Rusya seçimlerde kendisine yakışır bir sonuç aldı

Medvedev, “Nasıl bir sonuç alındı? Bence parti için tamamen yakışır bir sonuç. Parti istikrarlı hareket etti ve ön bilgilere göre seçimlerin yapıldığı federasyonun bölgelerindeki tüm yasama organlarında liderliğini korudu. En azından yapılan ön araştırma sonuçları, sandık çıkışı verileri ve bazı yerlerde seçim kurulları tarafından yapılan sayım sonuçları bunu gösteriyor” diye konuştu.
Medvedev ayrıca Birleşik Rusya partisinin aday gösterip desteklediği bölge üst düzey yönetici adaylarının da başarılı bir performans sergilediklerini sözlerine ekledi.
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