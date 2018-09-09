Medvedev: Birleşik Rusya seçimlerde kendisine yakışır bir sonuç aldı

Rusya Başbakanı ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi Başkanı Dmitriy Medvedev, partisinin bugün yapılan yerel seçimlerde kendisine yakışır bir sonuç aldığını ve neredeyse tüm yasama organlarındaki liderliğini koruduğunu belirtti.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Rus İçişleri: Seçimler sakin bir havada geçti

Parti üyeleriyle telekonferansa katılan Medvedev, Rusya genelinde yapılan seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Medvedev, “Nasıl bir sonuç alındı? Bence parti için tamamen yakışır bir sonuç. Parti istikrarlı hareket etti ve ön bilgilere göre seçimlerin yapıldığı federasyonun bölgelerindeki tüm yasama organlarında liderliğini korudu. En azından yapılan ön araştırma sonuçları, sandık çıkışı verileri ve bazı yerlerde seçim kurulları tarafından yapılan sayım sonuçları bunu gösteriyor” diye konuştu.

Medvedev ayrıca Birleşik Rusya partisinin aday gösterip desteklediği bölge üst düzey yönetici adaylarının da başarılı bir performans sergilediklerini sözlerine ekledi.