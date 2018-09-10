Bulgar heyeti: Kırım sonsuza dek Rus kalacak

'BATI'NIN PROPAGANDASINA İNANMAMALI'
Bulgar analist, Rus karşıtı propagandaya kulak asılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Batı’nın, Rusya Ukrayna'dan bir parça kutsal toprağını aldı şeklindeki aptal propagandasına inanmamalı. Böyle bir şey yok. Kırım uzun süredir Rusya’nındır ve dolayısıyla sonsuza kadar da öyle kalacak" dedi.
KIRIM'I ZİYARET EDEN YABANCI HEYETLER, DOSTLUK AĞACI DİKTİ
Norveç'ten bir grup sivil örgüt temsilcisi, Ağustos ayının ortalarında Kırım’a bir gezi düzenledi. Ağustos'un ilk haftasında da Japon temsilciler Kırım'a geldi. Heyet başkanı Mitsuhiro Kimura, ülkesinin insanlarına 'Kırım'daki olaylar hakkındaki tüm gerçekleri' ileteceğini söyledi. 1 Ağustos'ta da Slovakya'dan bir grup siyasetçi ve iş adamı yarımadayı ziyaret etti.
Temmuz ayı sonlarında Çek milletvekilleri, Sivastopol Körfezi'nde Donanma Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenini izledi.
SURİYE HEYETİ DE YARIMADAYA GELDİ
Bundan önce, Mart ayında Almanya'dan da bir heyet Kırım’ı ziyaret etti. Sevastopol etnografya müzesine yanlarında getirdikleri eski bir İncil’i hediye ettiler. Şubat ayında, ülkenin Berlin, Brandenburg ve Kuzey Ren-Vestfalya bölgesel parlamentolarından "Almanya için Alternatif" partisinin temsilcileri yarımadayı ziyaret etti. Ziyaretlerinin sonucunda milletvekilleri Kırım'ı Rus olarak tanıdıklarını açıkladılar.
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