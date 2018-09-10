Bulgar heyeti: Kırım sonsuza dek Rus kalacak

Yarımadayı ziyaret eden Bulgar heyetinin temsilcisi, jeopolitik analisti Valentin Vatsev, “Kırım uzun süredir Rus topraklarıydı ve sonsuza kadar öyle kalacak” dedi.

İş ve bilim çevrelerini temsil eden on kişiden oluşan Bulgar heyetin temsilcisi Vatsev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Burada bayram atmosferi hala devam ediyor. İnsanlar birkaç yıl önce Kırım'da çok önemli bir şey olduğunu unutmamışlar. Kırım’ın, halkın iradesi ve Kırım toplumunun kesin kararının bir sonucu olarak Rusya'ya geri döndüğünü görüyoruz. Kırım halkı istediği yerde yaşamaya ve kalbinin götürdüğü ülkede özgürce yaşamaya kendi karar verdi."

'BATI'NIN PROPAGANDASINA İNANMAMALI'

Bulgar analist, Rus karşıtı propagandaya kulak asılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Batı’nın, Rusya Ukrayna'dan bir parça kutsal toprağını aldı şeklindeki aptal propagandasına inanmamalı. Böyle bir şey yok. Kırım uzun süredir Rusya’nındır ve dolayısıyla sonsuza kadar da öyle kalacak" dedi.

KIRIM'I ZİYARET EDEN YABANCI HEYETLER, DOSTLUK AĞACI DİKTİ

Bu yabancı heyetlerin Kırım'ı ilk ziyaretleri değil. Yarımada, Çarşamba günü ABD’li kuruluş "Sivil İnisiyatif Merkezi" temsilcileri tarafından da ziyaret edildi. Kırım'da bir dostluk ağacı diken Amerikalı heyet, ayrıca yarımada sakinlerine ve Kırım'da gerçekleşen süreçlere desteklerini sundu.

Norveç'ten bir grup sivil örgüt temsilcisi, Ağustos ayının ortalarında Kırım’a bir gezi düzenledi. Ağustos'un ilk haftasında da Japon temsilciler Kırım'a geldi. Heyet başkanı Mitsuhiro Kimura, ülkesinin insanlarına 'Kırım'daki olaylar hakkındaki tüm gerçekleri' ileteceğini söyledi. 1 Ağustos'ta da Slovakya'dan bir grup siyasetçi ve iş adamı yarımadayı ziyaret etti.

Temmuz ayı sonlarında Çek milletvekilleri, Sivastopol Körfezi'nde Donanma Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenini izledi.

SURİYE HEYETİ DE YARIMADAYA GELDİ

© Sputnik / Alexey Malgavko National Interest: Kırım hiçbir zaman Ukrayna’nın olmayacak

Nisan ayında, IV Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılmak için, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Samer el-Khalil başkanlığındaki kalabalık Suriye heyeti yarımadaya geldi.

Bundan önce, Mart ayında Almanya'dan da bir heyet Kırım’ı ziyaret etti. Sevastopol etnografya müzesine yanlarında getirdikleri eski bir İncil’i hediye ettiler. Şubat ayında, ülkenin Berlin, Brandenburg ve Kuzey Ren-Vestfalya bölgesel parlamentolarından "Almanya için Alternatif" partisinin temsilcileri yarımadayı ziyaret etti. Ziyaretlerinin sonucunda milletvekilleri Kırım'ı Rus olarak tanıdıklarını açıkladılar.