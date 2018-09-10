Yevkurov üçüncü kez İnguşetya lideri seçildi

Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin lideri Yunus-Bek Yevkurov’un oy çoğunluğuyla üçüncü kez bu göreve seçildiği bildirildi.

© Fotoğraf : İnguşetiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnguş lider Yevkurov'dan Selim Yaşar'a ev ve araba

İnguşetya parlamentosunun Seçim Kurulu Başkanı Magomed Yevloev, parlamento milletvekillerinin bugün yapılan gizli oylamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından aday gösterilen Yunus-Bek Yevkurov'u üçüncü kez bu göreve seçtiklerini açıkladı.

Cumhuriyetin mevzuatına göre İnguşetya lideri, parlamento milletvekilleri tarafından yapılan gizli oylamayla Devlet Başkanı'nın gösterdiği adayların arasından seçiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Yevkurov'la birlikte başkanlık koltuğuna iki aday daha göstermişti.

Bugün yapılan gizli oylama sonucunda oy kullanan 30 milletvekilinden 26'sının oyunu Yevkurov'dan yana kullandığı, diğer 2 adayınsa 2'şer oy aldığı açıklandı.