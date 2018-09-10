Facebook, Rossiya Segodnya’nın üst düzey yöneticisinin hesabına yasak koydu

Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının iletişim ve halkla ilişkiler müdürlüğünün yöneticisi Pyotr Lidov-Petrovskiy’nin Facebook hesabına, Özgür Avrupa Radyosu’nun Belarus sitesindeki bir videoyu paylaştıktan sonra bloke kondu.

© AP Photo / Thibault Camus Facebook hisseleri bir günde yüzde 25 kayıp gösterdi

Özgür Avrupa Radyosu'nun söz konusu videoyu dün yayınladığı sitesine bugün herhangi bir yasak konmadı ve videoya erişim de açıktı. Pyotr Lidov-Petrovskiy'nin bu sabah iğneleyici bir yorum ekleyerek Facebook'ta videoyu paylaştıktan birkaç saat sonraysa hesabı bloke edildi.

Facebook'un mesajında, hesabın 30 gün süreyle bloke edildiği bildirilerek, ayrıca şu ifadelere de yer verildi: "Normlarımızı ihlal eden herhangi bir şey daha yayınlarsanız, hesabınız bir kez daha 30 gün süreyle bloke edilecek."

Rossiya Segodnya Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'dan durumla ilgili iğneleyici bir yorum geldi. Simonyan, "Özgürlük Radyosu'nun (Özgür Avrupa Radyosu) Facebook'taki hesabı için endişeleniyorum. Cesur olun. Batı sizlerle" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK'UN SANSÜRLERİ

Facebook daha önce birçok kez, yayınların engellenmesi veya kaldırılmasıyla ilgili skandalların ortasında kalmıştı.

Sosyal paylaşım ağı, geçen cuma günü Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy'un, geçen hafta düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçeko ile ilgili yaptığı bir paylaşımını kaldırmıştı.

Dün ise Almanya'nın Quakenbrueck Kent Meclisi'nde Solcular grubunun başkanı Andreas Maurer, Facebook'ta Zaharçenko ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle hesabının 1 günlüğüne bloke edildiğini belirtmişti.

Sputnik'e konuşan Mauer, "Facebook, fotoğrafın sözde bir terör örgütüne ait olduğunu gerekçe gösterdi" diye konuştu.

Alman politikacı, Facebook'un yönetimine bir mektup yazarak, durumla ilgili açıklama getirilmesini talep etmek zorunda kaldığını vurguladı.