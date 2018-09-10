Nebenzya: Batı Rusya’yı ‘yeni bir yaptırım sarmalına’ doğru çekiyor

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batılı ülkelerin Skripal vakası vasıtasıyla Rusya’yı dışlanmış bir ülkeye dönüştürmeye ve ‘yeni bir yaptırım sarmalına doğru çekmeye’ çalıştığını söyledi.

Rus televizyon kanalı Rossiya 1'de yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin' adlı programda konuşan Nebenzya, "Elbette, bizi dışlanmış bir ülkeye, uluslararası toplumun taahhütlerini ihmal eden ilkesiz bir üyesine dönüştürmeye çalışıyorlar ve sonuçta bizi yeni bir yaptırım sarmalına doğru çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya'daki yönetimin yıpratılmaya çalışıldığına dikkat çeken Nebenzya, tüm bunlara rağmen Moskova'nın ‘her koşulda terbiye çerçevesinin içinde kalması gerektiğini' kaydetti.

Nebenzya, "Gerçekten de biz dengeli, temkinli bir tutum içindeyiz ve ben, ülkemizin tutumunu ve bu mesnetsiz, gerekçesiz suçlamaları tarafımıza yönelten ülkelerin tutumunu karşılaştıranların bunu takdirle karşıladıklarını umarım" diye konuştu.

‘SKRİPAL VAKASI İLE İLGİLİ SUÇLAMALAR UCUZ BİR TİYATRO OYUNU'

© REUTERS / Shannon Stapleton Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Skripal olayının tek kazananı Nina Ricci markası

İngiltere Başbakanı Teresa May'in Skripal olayı ile ilgili Rusya'ya yönelttiği suçlamaları ‘oldukça ucuz bir tiyatro oyunu' diye niteleyen Nebenzya, şöyle konuştu:

"Daha önce de söylemiştim, bizler maalesef siyasi kültürün bozulduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunu söylerken, öncelikle İngiliz meslektaşlarımızı kastetmiştim. Bunu üzülerek söylemiştim, zira İngiltere gerçekten de asırlık geleneklere, asalete, parlamenter düzene, centilmenliğe sahip olan bir ülke. Şu anda olup bitenlerse, İngilizlere bu kadar saygı duyduğumuz tüm bu geleneklerin tamamen bozuluyor olması."

BM'nin oturumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan suçlama yöneltilmese de olayın ardında Rus yönetiminin bulunduğunun ima edildiğine dikkat çeken Nebenzya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ciddi bir mahkemenin ve hatta İngiliz mahkemesinin, İngilizlerin sunduğu gerekçeleri dikkate alacağını hayal etmek dahi zor. Açıkça biz, bu yakınlarda ‘gerçekten sonraki dünya' diye adlandırılan bir dünyada yaşıyoruz. Burada gerçeklere hiç kimsenin ihtiyacı yok, yeni, tamamen benzersiz ve son derece etkili siyasi bir teknoloji getirilmiş durumda, kanıtsız suçlamalar yöneltmek ve suçluları tayin etmek. Suçlulara hiç kimsenin ihtiyacı yok, daha doğrusu suçlular ilan edilmiş durumda, fakat hiç kimse mahkemeye gerek görmüyor."

İngiltere'nin ‘Rusya'nın kendi vatandaşlarını iade etmediği' için şüphelilerin iadesini istemeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Nebenzya, "Bunun çevirisi, İngilizlerin söz konusu kişilere gerek duymadıkları anlamına geliyor, yani onlar suçlu oldukları tahmin edilen kişileri buldu, bu kişiler suçlu tayin edildi. Anladığım kadarıyla onlar için konu kapandı" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, bu durumda Rusya'nın yanıtlarını ‘birçok kişiyi ilgilendirdiğini, fakat bu oldukça ucuz tiyatro oyununu kurgulayanları ilgilendirmediğini' de sözlerine ekledi.