Federasyon Konseyi: Rusya, Azak Denizi'nin askerileşmesini engelleyecek

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi üyesi Franz Klintseviç,'Azak Denizi'nin askerileşmesi' ile ilgili Sputnik'e açıklamada bulundu.

Klintseviç, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Azak Denizi'nde yaptığı savaş zırhlıları nakli açıkça Rus karşıtı bir eylemdir. Rusya da uluslararası hukuka uygun olarak tüm imkanlarıyla Azak Denizi'nin askerileşmesini engelleyecektir" dedi.

Ukrayna Askeri Portalı, Genelkurmay Başkanlığı ve ülkenin donanma komutanlığındaki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde. Ukrayna'nın zırhlı gemilerini Azak Denizi'ne nakletmeye başladığını ve burada Donanma'ya ait tam teşekküllü bir üs kurmaya başladığını yazmıştı.

Ukrayna hükümetinin, NATO'nun politikalarının olası sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğini belirten Klintseviç, "Azak Denizi'nin militarizasyonu, tarafların silahlı çatışma olasılığını artıran, belki de, Kiev'in şu anki durumda verebileceği en kötü karardır. Rusya uluslararası hukuka uygun olarak tüm imkanlarıyla Azak Denizi'nin askerileşmesini engelleyecektir" dedi.

Daha önce, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Azak Denizi'ndeki askeri varlığı güçlendirme ve kıyı savunma birimlerinin yeni yüksek hassasiyetli füzelerledonatılması kararı almıştı.