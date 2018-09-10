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16:42 10 Eylül 2018
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    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Paşinyan: Putin, insani değerlere önem veren biri

    © REUTERS / Vasily Maximov
    Rusya
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    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ‘insani değerlere önem veren biri' olarak nitelendirdi. Paşinyan, iki ülke arasında silah sevkiyatı konusunda da uzlaşıldığını kaydetti.

    Putin ve Paşinyan
    © REUTERS /
    Paşinyan: Putin'le en kısa zamanda görüşeceğiz
    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Moskova'ya düzenlediği iş ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Paşinyan, görüşmeyle ilgili izlenimlerini Kommersant gazetesine verdiği röportajda açıkladı.

    Görüşmenin çok iyi geçtiğini belirten Paşinyan, ikili ilişkileri ele aldıklarını ve bu ilişkilerin 'karşılık saygı ve içişlerine karışmama temelinde' daha da gelişmesini umduğunu ifade etti.

    Paşinyan "Henüz Moskova'ya resmi ziyarette bulunmadım, Putin de Erivan'a böyle bir ziyaret yapmadı. Yakın zamanda bu ziyaretleri gerçekleştirip ekonomik, askeri-teknik alanda işbirliği anlaşmalarının imzalanmasını umuyorum. Ermenistan'da muazzam siyasi değişiklikler meydana geldi. İlişkilerimiz yeni bir aşamaya geçecek" dedi.

    Putin'i "insani değerlere, ilişkilere çok önem veren biri" olarak nitelendiren Paşinyan, görüşmede Rusya'dan Ermenistan'a silah sevkiyatı konusunda uzlaştıklarını, kredi yöntemiyle sevkiyatların plan doğrultusunda ilerleyeceğini ekledi.

    Paşinyan "Başka imkânlar da değerlendirilecek. Bu alanda sorunumuz yok" dedi.

    'YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONUSUNDA PUTİN'İ DESTEKLİYORUZ'

    Enerji alanında da işbirliği üzerinde çalışacaklarını belirten Paşinyan, Ermenistan hükümetinin yolsuzlukla mücadele konusunda Putin'i desteklediğini de şu sözlerle aktardı:

    "Yolsuzlukla mücadele konusunda Ermenistan hükümetinin Putin'e tam destek verdiğini söyleyebilirim. Putin yolsuzlukla mücadele konusunda çok ciddi. Bu ve başka alanlarda, Ermenistan'da faaliyet gösteren şirketler tarafından kötüye kullanım olmaması için işbirliği yapacağız."

    'PUTİN'İ ERİVAN'A DAVET ETTİM'

    Paşinyan, üzerinde uzlaşılan bazı anlaşmalar konusunda imza için çalışmaları gerektiğini ifade ederek Putin'i Erivan'a davet ettiğini ve yakın zamanda ziyaretin gerçekleşmesi konusunda anlaştıklarını da duyurdu.

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    Etiketler:
    Nikol Paşinyan, Vladimir Putin, Ermenistan, Rusya
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