FSB, Ukrayna güvenlik servisi adına çalışan IŞİD üyesini yakaladı

Yapılan sorgu işleminde terörist, SBU'nun Rusya'da terör saldırıları gerçekleştirmesi için IŞİD militanlarına bilgi, silah ve finansal destek sağladığını belirtti. İfadesine göre, DNR liderini öldürme görevi için 10 bin dolar vaat edildi. SBU, görev için aşırı sağcı Sağ Sektör'le de koordinasyon halindeydi.
FSB görevlileri, operasyon sırasında saldırı hazırlığındaki teröristin elindeki 1 buçuk kilogram TNT'ye eşdeğer patlayıcı, tabanca ve susturucuyu ele geçirdi.
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin 42 yaşındaki lideri Aleksandr Zaharçenko, bugün Donetsk'in merkezindeki bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti.
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