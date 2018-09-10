FSB, Ukrayna güvenlik servisi adına çalışan IŞİD üyesini yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Smolensk bölgesinde Ukrayna güvenlik servisi (SBU) adına çalışan ve Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) liderini öldürmeyi planlayan Mejid Magomedov isimli IŞİD üyesini yakaladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın Smolensk bölgesinde SBU'nun verdiği talimat doğrultusunda bölgede yaşayan bir DNR liderini öldürmeyi planlayan Dağıstan uyruklu IŞİD üyesi Majid Magomedov'u yakaladı.

Yapılan sorgu işleminde terörist, SBU'nun Rusya'da terör saldırıları gerçekleştirmesi için IŞİD militanlarına bilgi, silah ve finansal destek sağladığını belirtti. İfadesine göre, DNR liderini öldürme görevi için 10 bin dolar vaat edildi. SBU, görev için aşırı sağcı Sağ Sektör'le de koordinasyon halindeydi.

FSB görevlileri, operasyon sırasında saldırı hazırlığındaki teröristin elindeki 1 buçuk kilogram TNT'ye eşdeğer patlayıcı, tabanca ve susturucuyu ele geçirdi.

FSB, Ukrayna'nın IŞİD üyelerini Lugansk ve Donetsk liderlerini ortadan kaldırmak için kullandığını da aktardı.

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin 42 yaşındaki lideri Aleksandr Zaharçenko, bugün Donetsk'in merkezindeki bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti.