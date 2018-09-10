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16:42 10 Eylül 2018
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Canlı yayınlanan Tahran zirvesi hakkında Kremlin'den açıklama: Belli ki İranlılar başka bir karar aldı

    © REUTERS /
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenen üçlü Tahran zirvenin müzakere kısmının canlı olarak yayınlanması hakkında, "Belli ki İranlı meslektaşlarımız başka bir karar aldı" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS /
    AA: İran yayın kuruluşunun yayını kesmemesinden, Türkiye ve Rusya'nın haberi yoktu
    Rus Vedomosti gazetesine demeç veren Peskov, 7 Eylül'de düzenlenen Tahran zirvesinin müzakere kısmının beklenenin aksine canlı olarak yayınlanmasına ilişkin bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Görüşmenin sadece açılış konuşmalarını içeren kısmının basına açık olması gerekiyordu. Fakat birileri —belli ki İranlı meslektaşlarımız- başka bir karar aldı." Suriye'de cihatçıların elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib için belirleyici olması beklenen Tahran zirvesi, Türkiye televizyonlarında olduğu gibi Rusya'da da Rossiya 24 televizyonu tarafından canlı yayınlanmıştı. Bu tür görüşmelerin görüntüleri, ev sahibi ülkenin ilgili yayın kuruluşu tarafından dağıtılıyor.

    Zirvenin televizyonlardan canlı yayınlanan müzakere kısmında taraflar, görüşmelerinin sonunda imzalayacakları ortak bildirinin maddelerini tartışmaya başlamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirinin İdlib hakkındaki üçüncü maddesine 'ateşkes' ifadesinin eklenmesini istemişti fakat Rusya lideri Putin buna karşı çıkmıştı.

    ​Putin itiraz ederken şu ifadeleri kullanmıştı: "İşin aslı şu ki bu müzakere masasında silahlı muhaliflerin temsilciler yer almıyor. Dahası El Nusra ya da IŞİD'in temsilcileri de burada değil. Bana göre Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) genel olarak haklı. Doğru, bu (silahlı ve terörist grupların silah bırakması) iyi olurdu. Fakat biz onların adına konuşamayız. Dahası, ateş etmeyi bırakacakları ya da bomba yüklü insansız hava araçları kullanmayı bırakacakları konusunda Nusracılar ya da IŞİD'ciler adına söz veremeyiz."

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    Etiketler:
    El Nusra, IŞİD, Hasan Ruhani, Dmitriy Peskov, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Tabka, Türkiye, Rusya
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