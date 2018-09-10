Peskov'a soruldu: Rusya ve Suriye liderliği, İdlib harekatının tarihinde anlaştı mı?

© REUTERS / Shannon Stapleton Rusya: İdlib’de teröristler milyonlarca sivili rehin tutuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Suriye liderliğinin cihatçıların denetiminde olan İdlib'in geri alınması için düzenlenmesi beklenen harekatın tarihi üzerinde anlaşıp anlaşmadığı hakkındaki bir soru karşısında, "Hayır, böyle bir bilgi yok" yanıtını verdi.

İdlib, Suriye'de cihatçıların elinde olan son büyük yerleşim yeri. Yarısından fazlasını El Nusra'dan evrilen Heyet Tahrir el Şam grubunun kontrol ettiği İdlib'de Türkiye'nin 12 gözlem noktası bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib de dahil olmak üzere ülkenin yer yerinde kontrol sağlamanın Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu söylemişti. Rusya lideri, olası bir İdlib operasyonunda buradaki sivillerin de hesaba katılması gerektiğini de vurgulamıştı.

Rus güçler, ülke topraklarının terörist gruplarından geri alınması için Suriye ordusuna 2015'ten beri havadan ve bazen de denizden destek veriyor.

Bu arada, Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov ise, "İdlib'deki terörle mücadele operasyonunun parametreleri üzerinde detaylı ve gizli bir şekilde çalışılıyor, çalışmalarda tüm taraflar yer alıyor, konuyla ilgili detayları diplomatlar da askeri yetkililer de açıklamıyor" dedi.

Sıromolotov, operasyonla ilgili sivillerin ve altyapı sistemlerinin en az zarar görmesi gibi insani konuların da göz önünde bulundurulduğunu vurguladı.

‘TERÖRİSTLER İDLİB'E YIĞILDI'

Sıromolotov, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden faydalanan teröristlerin bölgeye yığıldığını, Rusya'nın teröristlerin saldırganlığına karşılık veremediğini kaydetti. ve "Teröristler güçlenip Suriye'de sivillere ve Rusya'nın askeri üslerine karşı saldırılara başladı" dedi.

Sıromolotov ayrıca, İdlib'de terör eylemlerinde yer almayan silahlı muhaliflerin de olduğunu, bu grupların barış sürecine çekilebileceğini ekledi.