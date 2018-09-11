Rusya: Türkiye ile Suriye konusunda fikir ayrılıklarımız olabilir, ancak ortak payda arayışındayız

© AFP 2018 / MARTIAL TREZZINI Suriyeli muhalif lider: Yeni anayasayı hazırlayacak heyetin kurulması konusunda başrol Rusya, Türkiye ve İran'da

Ryabkov "Türkiye, Rusya gibi ciddi ulusal öncelikleri, çıkarları olan bir ülke. Pozisyonlarımız yüzde 100 uyuşmasa da, bu normal bir durum. Ortak payda bulunması için diplomasi, siyaset ve askeri diplomasi kullanılıyor. Ortak bir payda bulunmaya çalışılıyor" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran liderleri Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan Ruhani Tahran'da, Suriye'nin İdlib vilayetindeki durum ve Arap cumhuriyetindeki krizi çözme süreciyle ilgili bir toplantı gerçekleştirmişti.

Putin ve Erdoğan daha sonra ikili bir görüşme yapmış ve diyaloğu sürdürme konusunda anlaşmıştı.

'BU TERÖRİST BÖLGESİNİN BU ŞEKİLDE KALMASINI KABUL EDEMEYİZ'

Ryabkov ayrıca, Rus askeri yetkililerin, Suriye'de cihatçıların elinde olan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'deki operasyonel durumu hiç ara vermeden 7/24 izlediğini de kaydetti.

Rusya'nın, bu İdlib'le ilgili askeri bilgileri de sürekli olarak Türkiye ve Şam'la paylaştığını da belirten Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı şöyle devam etti: "Açık olan bir şey var: bu terörist bölgesinin (İdlib) bu şekilde kalmasını kabul edemeyiz. Şam'ın politikası böyle ve bu kesinlikle doğru bir politika. Duruma, bu amaca uygun biçimde yaklaşılmalı. Fakat bunun, siviller için en az risk oluşturacak biçimde, teröristlere yeniden saklanma ya da güçlerini toparlama imkanı vermeden, nokta atışları ile etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu konuyla profesyonel askerler ilgileniyor."