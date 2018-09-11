Rusya'dan Bolton'un 'Suriye'ye daha güçlü yanıt verme' açıklamasına tepki: Siyasi tehdit ve şantaj

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde ABD, Fransa ve İngiltere'nin öncekilerden 'çok daha güçlü bir yanıt verme' konusunda anlaştığını söyleyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a tepki gösterdi. Ryabkov, Bolton'un sözlerini siyasi tehdit ve şantaj olarak niteledi.

© REUTERS / Eric Thayer Bolton: ABD ve müttefikleri Suriye'nin kimyasal silah kullanması halinde çok daha güçlü yanıt için anlaştı

Bolton, Washington'daki bir sivil toplum kuruluşunda yaptığı konuşmada, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde ABD, Fransa ve İngiltere'nin daha öncekilerden 'çok daha güçlü bir yanıt verme' konusunda anlaştığını belirtmişti.

Gazetecilerin bu açıklamaya ilişkin sorularını yanıtlayan Ryabkov, "Bu, çok açık bir şekilde siyasi tehdit ve şantaj, olguların ve gerçek durumun gülünç bir şekilde çarpıtılmasıdır" dedi.

'ŞAM'IN BAŞARISI SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ İSTEMEYENLERİ RAHATSIZ EDİYOR'

Ryabkov, Suriye'deki durumun ve Şam'ın ülkeyi terörden temizleme konusundaki başarılarının Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını istemeyen kesimleri rahatsız ettiğini belirtti.

Ryabkov, "Suriye'deki durumun ve Suriye hükümetinin son terör yuvalarını özgürleştirme konusundaki başarılarının Suriye'nin egemenliğini, bütünlüğünü, Suriye'de normal yaşama dönülmesini, sığınmacıların evlerine dönmelerini istemeyenleri rahatsız ettiği açık şekilde görülüyor. Bu durum, normalleşme süreçlerini bozmak için yeniden girişimde bulunma şansı görenler adına kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'BATI, ASKERİ PROVOKASYON SENARYOSUNDAN VAZGEÇMEDİ'

Ryabkov'a göre bazı Batılı başkentlerdeki 'savaş yanlıları', Suriye'de askeri provokasyon senaryosundan vazgeçmedi.

Rusya'nın bu senaryonun önüne geçmek için çalışacağını kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Moskova, teröristlerin Şam yönetimini suçlamak ve Suriye'ye yeni saldırı düzenlemek amacıyla gerçekleştirebileceği zehirleyici maddeli olası yeni provokasyonları önlemeye çalışacak" diye konuştu.

Rusya'nın Suriye'de kimyasal silahlı provokasyon hazırlandığına dair somut bulgular sunduğunu ancak Batı'nın bunları görmezden geldiğini ve ABD'nin pazularını gösterdiğini anımsatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Provokasyon hazırlıklarının yapıldığı coğrafik noktaları bildiriyoruz, ABD ve müttefiklerinin terörle mücadele kisvesi altında desteklediği somut terör örgütlerinin adını veriyoruz. Ancak gönderdiğimiz tüm sinyaller, her seferinde göz ardı ediliyor. ABD'li meslektaşlarımız pazularını gösteriyor, uluslararası topluma ve garantör ülke konumundaki Rusya ve İran'a üstü kapalı tehditler ve şantaj mesajları gönderiyor."