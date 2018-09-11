'Rusya'da sosyal medya için özel mahkemeler kurulabilir'

Rosiskaya Gazeta, Rusya'da sosyal medya için özel mahkemelerin kurulabileceğini yazdı. Haberde kurulacak mahkemelerin sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgileneceği ve kullanıcıların beyan ettiği suçlamalarla ilgili detaylı değerlendirmeleri yapacağı belirtildi.
Rossiskaya Gazeta'da yer alan bir makaleye göre, günümüzde hukuk sisteminin ilgilendiği en önemli konulardan biri sosyal medyada yapılan aşırıcılık yönündeki beğeniler, paylaşımlar ve tekrar gönderimlerin cezalandırılması. Ancak kullanıcılar kendilerine uygunsuz gelen, karşısına çıkan herhangi bir gönderinin suç teşkil ettiğini beyan edebiliyor ve bu nedenle her kullanıcı risk alanına girebiliyor. Rusya'nın bazı bölgelerinde benzer konularda pek çok dava açılıyor. Bu davalar arasında cinsiyetler arası çekişmelerden kaynaklı davalar dahi mevcut. Hatta bir bölgede kadın düşmanı bir erkek hakkında, bir başka bölgede de erkekleri korkutan bir feminist hakkında dava açıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, artık sosyal medyadaki toplum için tehdit oluşturabilecek bu gibi işlemlerle kurulabilecek özel mahkemelerin ilgilenebileceğini ve detaylı değerlendirmelerin yapılabileceğini söyledi.
'BAZI AKTİF EYLEMLER TOPLUM İÇN TEHDİT OLUŞTURUYOR'
Konuyla ilgili Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde açıklama yapan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dijital ve teknolojik gelişmeler dairesi özel temsilcisi olarak atanan Peskov, sosyal medyadaki bazı aktif eylemlerin toplum için tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Peskov, şöyle devam etti: "Buna hiç şüphe yok. Mevcut uygulamalarımız beğeniler ve yeniden gönderimlerle ilgili özel bir mekanizma geliştirilmesini gösterdi. Son zamanlardaki deneyimlerimiz doğrultusunda bu gönderim ve paylaşımların sadece beğeni almak için mi yapıldığı, ya da olumsuz sonuçlara götürüp götürmediği konusunu incelememiz gerekiyor. Gelecekte bu alanda uzman mahkemelerin oluşturulabilir. Bence mevcut sistem bunun için yetersiz kalıyor."
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