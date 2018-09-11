Rosturizm: Türk vatandaşları için vize kolaylığı düşüncesinden memnunuz

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, Türk vatandaşları için vize rejimini basitleştirme düşüncesini memnuniyetle karşıladıklarını, zira böylece Rusya'ya gelen turist sayısının artacağını ifade etti.

© Fotoğraf : DHA Rus Dışişleri: Moskova bazı kategorilerdeki Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirmeye hazır

Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda Sputnik'e konuşan Safonov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un çeşitli kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejimini basitleştirmeye yönelik müzakerelere başlamaya hazır oldukları açıklamasını değerlendirdi.

Safonov, "Vize prosedürlerinin basitleştirilmesine yönelik her türlü önlemi memnuniyetle karşılıyoruz. Deneyimlerimiz, bu adımın Rusya'ya gelen turistlerin sayısını hemen artıracağını gösteriyor. Üstelik bu artış, yüzde 25-30 civarında oluyor" dedi.

'TÜRK PARTNERLERLE AKTİF ÇALIŞMA YAPILIYOR'

Bu konudaki kararın Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ulusal güvenlik hususları göz önünde bulundurularak alınacağını kaydeden Safonov, "İlgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından alınacak kararlarla ilgili öngörüde bulunamayız ancak Türk partnerlerle aktif çalışma yapılıyor" diye konuştu.

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu: Rusya ile işadamları ve resmi pasaportlara vizenin kalkması konusunda anlaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile geçen ay yaptığı görüşme sonucunda, Türk iş insanları, TIR şoförleri ve resmi dahil olmak üzere bazı kategorilerdeki pasaport sahipleri için vizelerin kaldırılması konusunda Moskova ile prensipte anlaştıklarını söylemişti.

Lavrov da, 24 Ağustos'ta mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara'nın vize rejimini basitleştirmek amacıyla bir danışma mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığını ifade etmişti.

'TÜRKİYE İLE YAKIN GELECEKTE ULUSAL PARALARLA HESAP GÖRMEYE BAŞLAYABİLİRİZ'

Diğer taraftan Safonov, başlıca partner ülkelerle ulusal para birimleri üzerinden hesap görmenin yakın gelecek mümkün olacağını belirtti.

"Ulusal para birimleri üzerinden hesap görme politikasını Rosturizm değil, ülkenin ekonomi yönetimi ve Rusya Merkez Bankası belirliyor ancak bu yönde açıkça belirtilen bir eğilim görüyoruz" diye devam eden Safonov, yakın gelecekte bu geçişin yapılabileceğini ve Türkiye'nin bu ülkelerden biri olacağını vurguladı.