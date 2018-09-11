Putin ile Şi, ekonomi forumunda krep yaptı, havyar ve votka eşliğinde yedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde krep pişirdi. İkili, pişirdikleri krepleri Rusya'da gelenek olduğu gibi havyar ve votka ile yedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Doğu Ekonomik Forumu'nun gerçekleştiği Vladivostok'u ziyaret etti.

​Ekonomi alanındaki ilişkiler ve Kuzey Kore'nin odak noktasında olduğu forumda verilen bir arada Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte önlüklerini takarak Rus usülü krepler pişirdi.

Krep pişirmedeki hünerlerini sergileyen liderler, kendi elleriyle yaptıkları krepleri havyar ve votka ile yedi.

Путин и Си испекли по блину: Президент России и глава Китая вышли на Улицу Дальнего Востока pic.twitter.com/mKrBlyMzLh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 11, 2018

Putin ile Şi, daha önce de birlikte ocağın başına geçip bir şeyler pişirmişti. Putin, haziran ayında Çin'e yaptığı bir ziyaret sırasında Çin usulü krep yapmış, Şi de Putin'in yaptığı krebi tatmıştı.

Bu arada ikili bir görüşme gerçekleştiren liderler, ilişkileri geliştirmek ve karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanımı konusunda hazırlıklarını dile getirdi.