Kremlin'den Suriye'deki Rus güçlerine saldırı düzenlenebileceği haberlerine yanıt: Ciddiye almıyoruz

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi belirtilmeyen ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye ordusunun İdlib operasyonunda klor gazı kullanması durumunda Rus ve İran güçlerinin hedef alınması ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti.

Peskov, basın toplantısında WSJ'nin haberine ilişkin bir soru üzerine "Basının haberlerini artık ciddiye almıyoruz. Zira gazeteler, kendilerini tamamen itibarsızlaştırdı. Yalnızca resmi açıklamaları esas alıyoruz" yanıtını verdi.

ABD'NİN RUSYA'YI HEDEF ALABİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Wall Street Journal'in haberinde İdlib'de teröristlere karşı operasyonunda klor gazı kullanması durumunda Washington'un Suriye ordusunu vurabileceği belirtilmiş ve ABD güçlerinin, Suriye'deki Rus ve İran güçlerini de hedef alabileceği kaydedilmişti.

Habere göre, Washington, klor gazı kullanımının ABD'nin Suriye ordusunu vurmasını gerektirip gerektirmeyeceği konusunda da henüz net bir karar almış değil. Ancak böyle bir durumda hükümet güçlerine maksimum düzeyde zarar verilmesi için Rus hava savunma sistemlerine bir saldırı olasılığı düşünülebilir.