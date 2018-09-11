Rusya, Türkiye ve İran, Suriye sığınmacılar için uluslararası konferans planlıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir uluslararası konferans düzenlemeyi planladığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki diplomatlar, bugünkü toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında 7 Eylül'de Tahran'da yapılan üçlü zirvenin sonuçlarını değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "Garantör ülke liderlerinin zirvesinde önemli gündem maddelerinden biri, Suriyeli sığınmacılarla ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin toplu olarak dönmesinin sağlanması konusuydu'' diyerek ekledi:

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: 3.5 milyon Suriyeliye daha ev sahipliği yapmaya gücümüz yetmez

''Rusya, Türkiye ve İran'ın üzerinde çalıştığı ilgili uluslararası konferansın, bu görevin yerine getirilmesine büyük katkı sunacağından eminiz.''

'KİMYASAL SALDIRI PROVOKASYONU HAZIRLANDIĞINA DAİR TARTIŞMA GÖTÜRMEZ KANITLARA SAHİBİZ'

Suriye'deki kimyasal saldırı provokasyonuna de değinen Nebenzya, Rusya'nın Suriye'de provokasyona hazırlandığına dair tartışma götürmez kanıtlara sahip olduğunun, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı planlamadığının altını çizdi.

'YABANCI SPONSORLARIN ASKERİ DESTEĞİ' © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Rusya: İdlib'deki muhalifler, kimyasal saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladı

Rus diplomat, "Güya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, klor kullanılması talimatı vermiş. Suriye hükümeti bunu gerçekleştirmek için bir hazırlık yapmıyor, zira Şam kimyasal silaha sahip değil" dedi.

"(Klor saldırısı) Batılı troykaya (ABD, İngiltere, Fransa) Suriye'yi vurma davetiyesi olur. Kaldı ki, bu ülkeler de kimyasal silah kullanımı bahanesiyle tam olarak böyle bir tehditte bulunuyor" diye devam eden Nebenzya, "Yabancı sponsorların askeri desteğini almayı uman Şam karşıtlarının provokasyon düzenlenmesi son derece muhtemel. Bu yönde hazırlık yapıldığına dair tartışma götürmez kanıtlara sahibiz" ikazında bulundu.