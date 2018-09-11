Kayıt
00:18 12 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Suriyeli sığınmacı kampı - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, çadır kentlere gönderilen taşınma kararı doğrultusunda Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nden 140 Suriyeli aile, Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ne geldi.

    Rusya, Türkiye ve İran, Suriye sığınmacılar için uluslararası konferans planlıyor

    © AA / İzzet Mazi
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir uluslararası konferans düzenlemeyi planladığını duyurdu.

    Bayram ziyaretine giden 30 bini aşkın Suriyeli döndü
    © Fotobank.ru/Getty Images / DHA
    'Türkiye İdlib'den göç edecek sığınmacıları almayacak, Fırat Kalkanı bölgesine yönlendirecek'
    BM Güvenlik Konseyi'ndeki diplomatlar, bugünkü toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında 7 Eylül'de Tahran'da yapılan üçlü zirvenin sonuçlarını değerlendirdi.

    Toplantıda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "Garantör ülke liderlerinin zirvesinde önemli gündem maddelerinden biri, Suriyeli sığınmacılarla ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin toplu olarak dönmesinin sağlanması konusuydu'' diyerek ekledi:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: 3.5 milyon Suriyeliye daha ev sahipliği yapmaya gücümüz yetmez
    ''Rusya, Türkiye ve İran'ın üzerinde çalıştığı ilgili uluslararası konferansın, bu görevin yerine getirilmesine büyük katkı sunacağından eminiz.''

    'KİMYASAL SALDIRI PROVOKASYONU HAZIRLANDIĞINA DAİR TARTIŞMA GÖTÜRMEZ KANITLARA SAHİBİZ'

    Suriye'deki kimyasal saldırı provokasyonuna de değinen Nebenzya, Rusya'nın Suriye'de provokasyona hazırlandığına dair tartışma götürmez kanıtlara sahip olduğunun, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı planlamadığının altını çizdi.

    'YABANCI SPONSORLARIN ASKERİ DESTEĞİ'

    Beyaz Miğferler
    © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
    Rusya: İdlib'deki muhalifler, kimyasal saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladı

    Rus diplomat, "Güya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, klor kullanılması talimatı vermiş. Suriye hükümeti bunu gerçekleştirmek için bir hazırlık yapmıyor, zira Şam kimyasal silaha sahip değil" dedi.

    "(Klor saldırısı) Batılı troykaya (ABD, İngiltere, Fransa) Suriye'yi vurma davetiyesi olur. Kaldı ki, bu ülkeler de kimyasal silah kullanımı bahanesiyle tam olarak böyle bir tehditte bulunuyor" diye devam eden Nebenzya, "Yabancı sponsorların askeri desteğini almayı uman Şam karşıtlarının provokasyon düzenlenmesi son derece muhtemel. Bu yönde hazırlık yapıldığına dair tartışma götürmez kanıtlara sahibiz" ikazında bulundu.

    Etiketler:
    Suriyeli sığınmacılar, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi, Vasiliy Nebenzya, Hasan Ruhani, Beşar Esad, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İran, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Suriyeli kedi sever
    Suriyeli kedi sever: Hayvanlar ve çocuklar eşit şekilde ilgiye ihtiyaç duyar
    Karikatür
    Rusya'dan uyarı: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için görüntü çekimine başlandı
    ABD Başkanı Donald Trump
    Trump'ın ticaret savaşı nasıl sonuçlar doğurur?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet