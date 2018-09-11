Rusya, Türkiye ve İran, Suriye sığınmacılar için uluslararası konferans planlıyor

Toplantıda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "Garantör ülke liderlerinin zirvesinde önemli gündem maddelerinden biri, Suriyeli sığınmacılarla ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin toplu olarak dönmesinin sağlanması konusuydu'' diyerek ekledi:
'KİMYASAL SALDIRI PROVOKASYONU HAZIRLANDIĞINA DAİR TARTIŞMA GÖTÜRMEZ KANITLARA SAHİBİZ'
Suriye'deki kimyasal saldırı provokasyonuna de değinen Nebenzya, Rusya'nın Suriye'de provokasyona hazırlandığına dair tartışma götürmez kanıtlara sahip olduğunun, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı planlamadığının altını çizdi.
'YABANCI SPONSORLARIN ASKERİ DESTEĞİ'
Rus diplomat, "Güya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, klor kullanılması talimatı vermiş. Suriye hükümeti bunu gerçekleştirmek için bir hazırlık yapmıyor, zira Şam kimyasal silaha sahip değil" dedi.
"(Klor saldırısı) Batılı troykaya (ABD, İngiltere, Fransa) Suriye'yi vurma davetiyesi olur. Kaldı ki, bu ülkeler de kimyasal silah kullanımı bahanesiyle tam olarak böyle bir tehditte bulunuyor" diye devam eden Nebenzya, "Yabancı sponsorların askeri desteğini almayı uman Şam karşıtlarının provokasyon düzenlenmesi son derece muhtemel. Bu yönde hazırlık yapıldığına dair tartışma götürmez kanıtlara sahibiz" ikazında bulundu.
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