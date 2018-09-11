Rus Senatör: Suriye’de durum aniden kötüleşirse, sorumluluk Batı'ya ait olacak

Rus Senatör Frants Klintseviç, Suriye’ye saldırının bölgedeki durumun aniden kötüleşmesine yol açacağını ve bunun sorumluluğunun Batı’ya ait olacağını belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki uzlaştırma merkezinin, İdlib'deki militanların kimyasal saldırı süsü verecekleri olayın çekimlerine başladığı bilgisini değerlendiren Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma Komitesi üyesi Klintseviç, "Bu oyunun yapımcıları, niyetlerinin üzerini kapatma gereğini bile duymuyor. Eylemlerinin mantığı edepsizce dedirtecek kadar basit. Güvendikleri izleyicilerin her halükarda izlediklerini hakikat olarak algılayacağı önceden biliniyorsa neden mizansenlerine minimum gerçeklik kazandırmaya çalışarak beyinleri yoruyorlar?" dedi.

Yanlış anlaşılan dayanışma ile kolektif suç örtbası arasındaki mesafenin bir adımlık olduğunu söyleyen Rus Senatör, ABD müttefiklerinin, ‘kimyasal saldırı' mizansenine göz yumarak bu adımı attığını kaydetti.

Klintseviç, "Eğer Rusya'nın tüm önleme çabalarına rağmen provokasyon gerçekleşirse sorumluluğu kolektif Batı'ya ait olacak. Kaçınılmaz olarak bu provokasyonu takip edecek ani gerilimin sorumluluğu da" ifadelerini kullandı.

Bugün, ABD'deki korkunç saldırıların 17. yıldönümü olduğunu hatırlatan Klintseviç, "Ama belli ki ABD hiçbir ders çıkarmadı. Militanlarla, teröristlerle işbirliği devam ediyor" diye kaydetti.