Rospotrebnadzor: Rusya ve Türkiye, epidemiyolojik risklerle ilgili konferans düzenleyecek

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tatil sezonunun sorunsuz geçmediğini, ama önceki yıla göre çok daha iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Geçen yılın sonundan itibaren geçen tüm dönem boyunca Türk meslektaşlarımızla birlikle çalıştık. Bu yıl Türkiye'deki turist sayısı, geçen yıldan az değil. Sezon sonunda rakamlar belli olacak. Türkiye'ye, bizim bilim adamlarımızla işbirliği, seminerler, organizasyonumuzla tanışma fırsatını sağladık".

Popova, "Şimdiden belli sonuçlar var, bu sonuçlar ortada. Bu sezon, öncekine göre daha sakin geçti ama sorunsuz değildi. Yine de yaşanan değişiklikler çok önemli ve biz bunu görüyoruz" dedi.

Çalışmaların devam edeceğini söyleyen Popova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki biraz formatı değiştireceğiz, çünkü sorunların artık farklı düzeyde çözümlenmesi gerekiyor, farklı düzeyde işbirliği yapılması gerekiyor. Bunların bilim insanları düzeyinde yapılması gerekiyor. Türkiye'yle epidemiyolojik risklerle ilgili ortak konferans düzenleyeceğimiz konusunda anlaşmaya vardık. Bu konferansı gerçekleştirmeliyiz. Bunun gelecek yılın başları olacağını düşünüyorum".