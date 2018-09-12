Putin'den Abe'ye: Bu yıl bitmeden bir barış anlaşması imzalayalım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye, Kuril Adaları'nın aidiyeti hakkındaki tartışma nedeniyle Tokyo'yla 73 yıldır imzalayamadıkları barış anlaşmasına bu senenin sonuna kadar imza atmayı eklif etti.

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun oturumlarından birinde sahnede olan Rus lider Putin, yanında oturan Japon lider Abe'ye dönüp, "Aklıma bir fikir geldi: Bir barış anlaşması imzalayalım, şimdi değil ama yıl sonuna kadar, hiçbir ön koşul olmasın" dedi.

"70 yıldır bunun müzakeresini yapıyoruz" diye devam eden Putin, "Şinzo yaklaşımımızı değiştirmemizi önerdi. Hadi yapalım bunu" diye ekledi.

Putin proposes Abe mutual peace treaty signing without any preconditions https://t.co/ps2BqM3t1K pic.twitter.com/au7oKDv04Q — Sputnik (@SputnikInt) September 12, 2018

​Japonya Başbakanı Abe ise Putin'i destekleyip şu ifadeleri kullandı: "İlerleyelim ve kendimize şöyle sorular soralım: Eğer bunu şimdi yapmazsak (anlaşmayı şimdi imzalamazsak) ne zaman yapacağız? Eğer şimdi yapmazsak, o zaman bunu bizim için kim yapacak?"

© Sputnik / Grigory Sysoev Abe: Barış anlaşmasını Putin'le birlikte kendi ellerimizle imzalayacağız

Abe ayrıca, kendi neslinin 'savaş sonrası manzarayı tamamen silmek' gibi bir sorumluluğu olduğunu da ifade etti.

Japon lider, Putin ile bir önceki gün yaptığı görüşmeden sonra Putin'le görüşmelerinin bir barış anlaşmasına doğru ilerlediğini söylemişti. Diğer taraftan Putin, bölgedeki güvenliğin ülkesi için kilit bir mesele olduğunu belirtip ABD'nin Japonya'ya hava savunma sistemi kurmak istemesinin kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.

Japonya geçen yıl balistik güze savunma sistemini, ABD yapımı Aegis radar istasyonları ve önleme sistemleri ile genişletme kararı almıştı.

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden beri resmi bir barış anlaşması imzalayamadı.

Bunun sebebi, Japonya'nın kuzeyinden Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'na doğru uzanan bir takımada grubu olan Kuril Adaları'nın aidiyeti konusundaki tartışmalar. Tokyo, Rusya'nın denetiminde olan bu takımadaları 'kuzey toprakları' sayıyor.