Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Rusya'ya bekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisi için uygun bir zamanda Rusya'yı ziyaret edebileceğini söyledi.

Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'ndaki bir oturumda Putin'e Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceği soruldu.

Rus lider, "Kim'i davet ediyoruz, dolayısıyla kendisi için uygun bir zamanda gelebilir" dedi.

'PYONGYANG VERİLEN SÖZLERE İNANMAMALI, ULUSLARARASI GARANTİ ALMALI'

Putin, Kuzey Kore'nin verilen güvenlik sözlerine inanmaması ve nükleer devletlerin de katılımıyla uluslararası garanti alması gerektiğini belirtti.

İsim vermeden ABD'nin de Kuzey Kore'nin çabalarına karşılık olarak bazı adımlar atması gerektiğini söyleyen Putin, "Kuzey Kore, nükleer silahların imhasına yönelik eylemlerinin karşılığında güvenlik garantisi verilmesini istiyor. Kuzey Kore, nükleer silahların imhası konusunda önemli adımlar attı, nükleer deneme poligonunu imha etti ancak görünen o ki, bunlar karşılığında en azından birtakım sinyaller bekliyor" ifadelerini kullandı.

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"Kuzey Kore'den her şeyi yapması istenirken karşı tarafın hiçbir şey yapmamasını yapıcı bulmuyorum. Pyongyang verilen sözlere inanmamalı. Uluslararası garantiler almalı" diye devam eden Putin, uluslararası garantilerin Kuzey Kore ile müzakereler yapan 5+1 ülkeleri tarafından verilebileceğini, Rusya'nın bu müzakerelerin tarafı olduğunu sözlerine ekledi.