Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Rusya'ya bekliyor

Rus lider, "Kim'i davet ediyoruz, dolayısıyla kendisi için uygun bir zamanda gelebilir" dedi.
'PYONGYANG VERİLEN SÖZLERE İNANMAMALI, ULUSLARARASI GARANTİ ALMALI'
Putin, Kuzey Kore'nin verilen güvenlik sözlerine inanmaması ve nükleer devletlerin de katılımıyla uluslararası garanti alması gerektiğini belirtti.
İsim vermeden ABD'nin de Kuzey Kore'nin çabalarına karşılık olarak bazı adımlar atması gerektiğini söyleyen Putin, "Kuzey Kore, nükleer silahların imhasına yönelik eylemlerinin karşılığında güvenlik garantisi verilmesini istiyor. Kuzey Kore, nükleer silahların imhası konusunda önemli adımlar attı, nükleer deneme poligonunu imha etti ancak görünen o ki, bunlar karşılığında en azından birtakım sinyaller bekliyor" ifadelerini kullandı.
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