Putin'in yardımcısı Uşakov: Türkiye-Rusya-Almanya-Fransa zirvesi için İstanbul'a gideceğim

© REUTERS / Philippe Wojazer 'Rusya, dörtlü zirveye karşı çıkmıyor'

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, 14 Eylül'de İstanbul'da düzenlenmesi planlanan ve Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın temsilcilerinin katılacağı dörtlü Suriye zirvesine katılıp katılmayacağı sorusu karşında, "(Orada) olmayı planlıyorum. Bir dizi uzman (oraya) gidecek" dedi.

Suriye'de çatışmaların sonlanması için Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerin katılacağı dörtlü bir görüşme yapılmasını, temmuz ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önermişti.

Diğer taraftan Rusya lideri Putin'in yardımcısı Uşakov, Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran arasında yeni bir üçlü zirve planlanıp planlanmadığı sorusuna ise "Evet, bunun gibi üçlü yeni bir görüşme değerlendirmeye alınmış durumda. Ülke liderleri Tahran'da bu ihtimal üzerinde anlaştı" dedi.

Uşakov bir başka soru üzerine de ikili bir Rusya-Türkiye zirvesinin planlarda olup olmadığını henüz bilmediğini söyledi.