Rusya: Militanlar, İdlib'de gerçek kimyasal silah kullanmaya hazırlanıyor

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, Beyaz Miğferler'in militanlarla birlikte İdlib'de mizansen çekimlerine katılan kişilere karşı klor bazlı gerçek zehirleyici madde kullanmaya ve daha sonra Suriye ordusunu kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamaya hazırlandığı ifade etti.

Suriye'de militanlar tarafından hazırlandığı belirtilen kimyasal saldırı provokasyonu hakkında bir açıklama yapan Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, "Beyaz Miğferler, militanlarla birlikte Suriye ordusunu kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamak amacıyla İdlib'de mizansen çekimlerine katılan sivillere karşı klor bazlı zehirleyici madde kullanmayı planlıyor. Beyaz Miğferler, 9 Eylül'den bu yana Han Şeyhun'da kimyasal saldırı mizanseni çekiminin provasını yapıyor ve bu provalara 8-12 yaş aralığında yaklaşık 10 çocuk dahil 30 sivil katılıyor" dedi.

Merkez, kendilerini Hurras el Din olarak adlandıran bir örgütten militanların, zehirli madde dolu konteynırların patlatılacağı yerleri bizzat hazırladığının altını çizdi.

© REUTERS / Shannon Stapleton Rusya: İdlib’de teröristler milyonlarca sivili rehin tutuyor

Bu arada merkez, militanların kimyasal silah mizanseninin çekimlerine katılmak üzere Halep'ten 22 çocuğu aileleriyle birlikte kaçırdığını belirtti.

Sığınmacı kamplarından kaçırılan bir grup yetim çocuğun da ölümcül sahnelerin çekilmesi için El Nusra kontrolündeki İkab cezaevinde tutulduğunu ifade eden merkez, bir dizi Ortadoğulu ve bir ABD'li yapımcının şu ana dek 9 video çektiğini vurguladı.

Beyaz Miğferler ve El Nusra'nın 9 videodan sadece 2'sini BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderme kararı aldığını da kaydeden merkez, diğer videoların düşük kaliteli olması nedeniyle yalnızca sosyal medyada kullanılacağını belirtti.