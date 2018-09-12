‘Rusya Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunu BMGK’da gündeme getirecek’

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Morgulov, "Kuzey Kore tarafından (Kore Yarımadası'nı) nükleer silahlardan arındırmaya yönelik adımlar atıldıkça biz, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların da orantılı bir şekilde hafifletilmesi konusunu değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz bu konuyu gündeme getireceğiz" diye konuştu.

Kuzey Kore hâlihazırda BM, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan ve finansal kısıtlamalar, silah ambargosu, çift kullanımlı ekipman ve ürünler, roket yakıtı tedariki yasağı içerdiği gibi ülkeden kömür, demir, kurşun, deniz ürünleri ve diğer ürünlerin ihracatını yasaklayan en ağır yaptırımlar altında bulunuyor.