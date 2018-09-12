İngiliz makamlarının Skripal'i zehirlemekle suçladığı iki Rus'tan biri, basının karşısına çıkacak

'SİBİRYA'DAKİ BİR ECZACILIK ŞİRKETİNDE ÇALIŞIYOR'
Haberde Petrov'a ilişkin sadece Sibirya bölgesinde yer alan Tomsk kentindeki bir eczacılık şirketinde çalıştığı bilgisine yer verildi.
Rus askeri istihbaratı GRU'nun eski ajanı Sergey Skripal'in yanında kızı varken uzun yıllardır yaşadığı İngiltere'de mart ayında bir çeşit sinir gazıyla zehirlendiği iddiası üzerinden suçlanan iki zanlının kimlikleri Aleksandr Petrov ile Ruslan Boşirov olarak duyurulmuştu.
Ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrov ve Boşirov'un, 'hiçbir özel ya da suçlu bir tarafının bulunmadığını' söylemişti.
Bugünkü açıklamasında, Petrov ve Boşirov'un, İngiltere'nin iddia ettiği gibi askeri istihbaratçı değil, sıradan siviller olduğunu belirten Putin, hikayelerini kendileri anlatmaları için Petrov ve Boşirov'a basının karşısına çıkma çağrısı yapmıştı.
TABURCU EDİLDİLER AMA SESLERİ ÇIKMIYOR
Bir tür sinir gazıyla zehirlendikleri söylenen Skripaller hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilmişti.
Londra zehirlenme olayı hakkında hiç beklemeden Rus devletini sorumlu tutarken, Moskova olaya dahli olduğu iddialarını reddediyor.
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