Rusların genetik bilgileri 'devlet sırrı' olacak

Rus geninin koruma altındaki devlet bilgileri arasına alınması için kişisel veriler yasasında değişikliğe hazırladıklarını belirten Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, şunları söyledi:

'GEN BİLGİLERİM, KİŞİSEL VERİM'

"Önceden kişisel verilerimiz soyad, ad, baba adı, parmak iziydi. Bugünse genim hakkındaki bilgilerin benim kişisel verilerim olduğunu söylüyoruz. Öyleyse bu verileri kan hücrelerim üzerinden genetik kodumu çıkarabilecek üçüncü kişilere değil, bana verin.''

© Sputnik / Ruslan Krivobok Rusya, devlet sırrı olan bilgilerle çalışmaya yönelik işletim sistemi geliştirdi

'YENİ DÜZENLEME PARLAMENTO YOLUNDA'

2006 yılında kişisel veriler hakkındaki yasanın kabul edildiği dönemde bilim insanlarının geni hızlı ve ucuz şekilde belirleyemediğini anımsatan Popova, ama zamanla bilimin gelişmesi sayesinde artık bunun mümkün olduğunu kaydetti.

Dolayısıyla bu yönde bir düzenleme yapma ihtiyacı doğduduğuna dikkat çeken Popova, yasa değişikliği teklifinin ilgili kurumlardan geçtiğini ve kısa süre içinde parlamentoya sunulacağını sözlerine ekledi.

PUTİN: ANLAŞILMAZ GEREKÇELERLE

© AFP 2018 / PHILIPP GUELLAND Rusya, biyolojik silahlar için reform öneriyor

Ekim 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancıların farklı etnik kökenlere sahip Rusya vatandaşları hakkındaki biyolojik materyalleri anlaşılmaz gerekçelerle topladığını açıklamış ve bu konu kamuoyunda büyük yankı yaratmıştı.

'BİYOLOJİK SİLAH ÜRETİMİ İÇİN'

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan Rusların biyolojik materyallerinin, Batılı güçlerin etkili biyolojik silah üretebilmesi amacıyla toplandığı görüşünü dile getirmişti.