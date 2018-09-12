Rusların genetik bilgileri 'devlet sırrı' olacak

'GEN BİLGİLERİM, KİŞİSEL VERİM'
"Önceden kişisel verilerimiz soyad, ad, baba adı, parmak iziydi. Bugünse genim hakkındaki bilgilerin benim kişisel verilerim olduğunu söylüyoruz. Öyleyse bu verileri kan hücrelerim üzerinden genetik kodumu çıkarabilecek üçüncü kişilere değil, bana verin.''
'YENİ DÜZENLEME PARLAMENTO YOLUNDA'
2006 yılında kişisel veriler hakkındaki yasanın kabul edildiği dönemde bilim insanlarının geni hızlı ve ucuz şekilde belirleyemediğini anımsatan Popova, ama zamanla bilimin gelişmesi sayesinde artık bunun mümkün olduğunu kaydetti.
Dolayısıyla bu yönde bir düzenleme yapma ihtiyacı doğduduğuna dikkat çeken Popova, yasa değişikliği teklifinin ilgili kurumlardan geçtiğini ve kısa süre içinde parlamentoya sunulacağını sözlerine ekledi.
PUTİN: ANLAŞILMAZ GEREKÇELERLE
'BİYOLOJİK SİLAH ÜRETİMİ İÇİN'
Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan Rusların biyolojik materyallerinin, Batılı güçlerin etkili biyolojik silah üretebilmesi amacıyla toplandığı görüşünü dile getirmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)