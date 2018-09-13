Rusya’nın Akdeniz’deki hava savunması ABD’nin ‘baltalarını’ durdurabilecek

ABD ve müttefiklerinin Suriye hükümet güçlerinin ve Rus birliklerinin mevzilerine düzenleyebileceği olası bir füze saldırısını değerlendiren Rus savunma analisti Vladimir Korovin, Rus savunma sistemlerinin oluşturduğu kalkanın bazı revizyonlarla karşı kuvvetlerin silahlarının sayı üstünlüğünü boşa çıkaracağını belirtti.

© Sputnik / Hikmet Durgun İdlib sınırına sürekli askeri sevkiyat, olası göçe karşı iki kat önlem

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışması John Bolton, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde, buna daha sert yanıt verilmesi konusunda Fransa ve İngiltere ile anlaşıldığını açıkladı. ABD ve müttefiklerinin Suriye hükümet güçlerine ve Rus birliklerine yönelik saldırı olasılığını değerlendiren Moskova Devlet Üniversitesi Askeri ve Siyasi Çalışmalar Merkezi'nden Vladimir Korovin, Rus savunma sistemlerinin oluşturduğu kalkanın bazı revizyonlarla karşı kuvvetlerin sayı üstünlüğünü boşa çıkaracağını ve etkili bir alan savunması sağlayacağını söyledi.

Sputnik'e konuşan Korovin, ABD'nin bölgedeki ana saldırı gücünün denizde konuşlanan Tomahawk seyir füzelerinden oluştuğunu, bu tür füzelerle saldırı halinde Rus savaş gemi ve uçaklarının ve karadaki hava savunma sistemlerinin aynı enformasyon alanında hareket ederek, hedeflerle ilgili sürekli veri paylaşımında bulunduklarını aktardı.

Korovin, "Olası düşmanın bizim bu istikamette kaç füze savunma bataryasının bulunduğunu çok iyi bildiğini ve onların etki alanını haritalarda uzun süre önce çizdiğini anlamak gerekir. Günümüz şartlarında bir seyir füzesinin vurulacağını garantilemek için en az iki uçaksavar füze gerekiyor. Savunan tarafın savunma araçlarının sayısı saldıranın seyir füzelerinin en az iki katı olmalı" diye konuştu.

‘TEHDİTLERE KARŞI ETKİLİ BİR SAVUNMA'

Donanma, Hava Uzay Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri arasındaki yakın etkileşimin bu görevi en azından kısmen çözeceğine dikkat çeken Korovin, hava savunma sistemlerindeki füzelere taktik hava kuvvetlerinin kullandığı ‘havadan havaya' füzeleri, gemilerdeki uçaksavar topları, uçaksavar füze bataryaları ve kara birliklerinin elektronik harp sistemleri de eklenirse olası düşmanın silahlarının sayı üstünlüğünün sıfırlanmış olacağını vurguladı.

Rus uzman, "Hava savunma sistemleri alan ve zaman içinde koordineli bir şekilde çalışarak birleşik bir savaş düzeninde bulunuyorsa, böyle bir ‘duvar' birçok şeyi yapabilecek güçte. Son yapılan tatbikatlar, bizim geniş alanlı açık su havzalarında tehditlere karşı etkili bir savunma yapabileceğimizi kanıtladı. Bence Suriye'de bir düello durumu söz konusu. Taraflardan hiçbiri, diğerine karşı üstün değil. Burası Irak (1991) ve Yugoslavya (1999) değil. Olası rakibin belirleyici bir avantajı bulunmuyor. Onları durduran da bu durum" ifadelerini kullandı.

‘DÜELLO HAZIRLIĞI VAR'

ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçen nisanda Suriye'ye 105 seyir füzesi fırlattıklarını hatırlatan Korovin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre hava savunma sistemlerinin 71 Tomahawk füzesini önlediğini, ABD'ninse tüm füzelerin hedefe ulaştığını açıkladığını, ancak taraflardan hiçbirinin isabet sonuçlarını açıklamadığının altını çizdi.

Korovin, "Gözümüzün önünde bir düello hazırlığı var. İki taraf ta ne yapacağını bilmiyor. Eğer Amerikalılar saldırır, bizim taraf ta Suriyelilerle birlikte tüm füzeleri ya da büyük bir kısmını düşürürse, bu Amerikalılar için tam bir başarısızlık olacak. Bu durumda tüm Ortadoğu'dan alıcılar füze savunma sistemlerimizi satın almak için Rusya'ya koşacak. Ancak Suriye ve Rusya hava savunma sistemleri bu görevi başaramazsa, tersi bir durum beklenebilir" diye konuştu.